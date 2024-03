Los 2000 vuelven a la tendencia y más fuerte que nunca

Un conocido dicho es “las modas siempre vuelven” y esto se puede confirmar. El año pasado los looks 2000 volvieron y más fuerte que nunca. Desde importantes marcas en pasarelas hasta cantantes sacaron sus prendas vintage del armario y le dieron un toque moderno a esta tendencia.

Baby Tees, faldas con volados, bandanas como accesorios y vestidos de gasa fueron las prendas claves de esta reversión. Los años 2000 fueron inolvidables en la moda gracias a las artistas que fueron íconos y sorprendían con sus looks arriba del escenario. Seguro ya sabes de quiénes estoy hablando, y sí. Son Christina Aguilera y Britney Spears quienes nos influyeron en esta importante tendencia que volvería muchos años después.

No solo nos dejaron como legado estas increíbles prendas, ahora otro elemento que fue furor esos años toma un rol importante: la tintura. Lo que caracterizaba a las artistas eran sus raíces naturales y colores fantasía en las puntas. Un balayage en tonos rosados, azules o verdes. Christina Aguilera fue la pionera de este look y luego la siguió Avril Lavigne, quien lo tomó como sello y actualmente la representa.

Christina Aguilera luciendo sus puntas rosadas. Foto: Archivo Mdz

Las influencers tomaron esta moda y la hicieron suya en los años 2014/2015 pero no duró mucho. Sin embargo, una chica con muchos seguidores en Instagram y Tiktok decidió que iban a volver. Delfina Kauffmann, una diseñadora y content creator argentina, mostró en sus cuentas el nuevo look inspirado en estos años. “Si Kylie Jenner está reviviendo a King Kylie, por qué yo no puedo revivir a la Delfina de 10 años atrás”, expresó en su video.

La influencer mostrando su cambio de look. Foto: @delfikauffmann

Segundos después muestra cómo va a su peluquería para volver con un pelo rubio en sus raíces y puntas rosadas fuertes. Es una tendencia que poco a poco se asoma en las redes y parece que va a pisar fuerte. ¿Vos te animarías a usarla?