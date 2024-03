La China Suárez y Zaira Nara tienen esta misma tendencia favorita

Después de mostrarse en las pasarelas internacionales y que Beyoncé lo haya puesto de moda, el look vaquero o cowgirl look es furor. Para este otoño, esta premisa toma protagonismo en las referentes nacionales fashionistas como la China Suárez y Zaira Nara.

Como toda fórmula de estilo, el look vaquero contiene varias características clave que no pueden faltarte si quieres lograr los estilismos de estas celebridades. Enumeramos tres condiciones por las que puedes apostar para lograr un outfit tendencia para este otoño.

Sombreros

Te enseñamos tres claves imprescindibles para destacar con el look vaquero. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

¿Qué piensas cuando imaginas un vaquero? ¡Sombreros! Claramente, este complemento es mega importante si necesitas crear un cowgirl look. Así lo defiende la China Suárez en este outfit de mucho brillo, denim y un llamativo sombrero con aplique de cuero.

Además de la forma característica de este tipo de sombrero, los colores apagados - principalmente, aquellos en tonos tierra - suman un plus a la idea principal. Sea con vestidos, jeans, chaquetas de cuero o shorts rotos, no hay look vaquero sin sombrero.

Botas altas

La China Suárez y Zaira Nara se suman a la tendencia de look vaquero para este otoño. Foto: Instagram @zaira.nara.

Junto a la China Suárez, Zaira Nara se une al estilo vaquero con un look que resume esta tendencia: vestido largo de bajo asimétrico, sombrero, y un espectacular par de botas altas de gamuza y en color marrón. Con su larga melena oscura y lacia, la modelo impactó en las redes sociales.

Las botas, en especial aquellas de corte texanas o a la rodilla y de gamuza, son calzados imprescindibles para cumplir con el full estilismo de vaquera. Una de las formas de llevarlas es con vestido suelto, recurriendo a vibras boho, o con jeans y camiseta, basándose en aires casual-chic.

Denim

Sombreros + botas altas + denim = outfit otoñal mega cool. Foto: Instagram @zaira.nara.

Ya tienes el sombrero, las botas...¿Y el denim? Sí, el denim es el material por excelencia si quieres seguir a rajatabla esta tendencia. Zaira Nara y la China Suárez han apostado por este material de formas diferentes pero igual de inspiradoras: por un lado, Zaira se decantó por un vestido camisero, mientras que la China lo hizo con un conjunto de jeans y chaleco, como se luce en la primera foto.

Una de las tendencias del otoño: look vaquero.

Aunque una siguió una línea más romántica y la otra más moderna, ambas consiguieron el mismo resultado. La presencia de los complementos es la clave que define a ambos outfits y que los eleva a looks vaqueros en tendencia.

Solo con estos tres puntos presentes, podrás armar un estilismo cómodo y trendy para este otoño. Recuerda llevar tu cabello suelto y maquillaje en tonalidades tierra para completar un look 100% vaquero.