Cómodo y combinable, así es el jean elegido por Jennifer Lopez

Temporada tras temporada, los jeans se renuevan para adaptarse a las premisas más importantes que dicta la moda. Este 2024 viene marcado por la oposición, ya sea con la aparición de los pitillos o el seguimiento de wide leg, lo que divide a quienes optan por la sensualidad y quienes por la comodidad.

Jennifer López entra en la segunda categoría luego de elegir su jean favorito para este comienzo de temporada. No solo hablamos de un pantalón cómodo, sino también muy adaptable a distintas situaciones como la oficina, compras o un evento familiar. ¿Imaginas cuál es?

Aunque acostumbremos a ver las curvas de la cantante, JLo decide apostar por la soltura en su día a día gracias a sus jeans baggy. La estrella de cine ha hecho su apuesta tendencia y se ha decantado por un jean, firmado por Gucci, con amplios bolsillos y cuádruple botonadura. Una prenda versátil, cool y confortable.

Jennifer López define su modelo estrella de jeans para esta temporada. Foto: Star Style.

Junto a Ben Affleck, Jennifer Lopez fue vista con este jean en dos ocasiones. La primera vez, la artista apareció con sus vaqueros, acompañados de sweater nude, chaleco furry, bufanda a tono, botas beige, bolso y grandes gafas de sol.

Los jeans baggy son sus esenciales para arrancar la primavera con mucha energía. Foto: US Weekly.

En su segunda vuelta, JLo volvió a poner a sus jeans como protagonistas pero de una forma más glamorosa. La estrella asistió a un juego de los LA Lakers luciendo sus pantalones en tendencia, crop top blanco, chaqueta tweed y bolsa rosa pastel - ambos de Chanel -, botas de cristales firmadas por Jimmy Choo, y sus infaltables lentes de sol.

Potenciando su lado más casual, Jennifer Lopez dio cátedra de estilo con un jean que cuenta con sus reglas para poder defenderlo de la manera más favorecedora. Tal como mostró la celebridad, este pantalón requiere de enfoque sobre los volúmenes que se presentarán en el look final.

Al contar con una estructura ancha, en donde la cintura no se encuentra marcada y el tiro es bastante largo, se debe tener en cuenta que aquellas prendas muy largas o que no ayuden a generar enfoque sobre la zona media del cuerpo, pueden generar algún tipo de consecuencia no deseada sobre la silueta.

Ante estas figuras de vaqueros, lo recomendable es optar por prendas superiores cortas y zapatos que muestren la zona de los tobillos. Aunque Jennifer Lopez llevó botas, el efecto que más estiliza es aquel que permite dejar a la vista esta parte del cuerpo. En caso de no querer hacerlo, puedes optar por dejar tus hombros al aire o tu cuello despejado.

¿Usarás estos jeans o dejarás pasar esta idea?