Jimena Barón reveló su gran secreto: el polvo que toma todas las mañanas

Jimena Barón regresó a su casa de entrenar por la mañana temprano y aprovechó para mostrarles a sus seguidores de Instagram lo que toma después de sus rutinas de gym. Fiel a su estilo, en el momento que compartió la cantante bromeó junto a Mary, la mujer que cuida a su hijo Momo.

"Vine de entrenar, lo di todo chicas, La verdad es que me está costando estos días, no lo estoy haciendo con ganas. Casi que tengo menos ganas de laburar que Mary, que es un montón", comenzó Barón.

El posteo de Jimena Barón. Instagram: jmena

Acto seguido, Barón sacó de su alacena dos frascos y un vaso y les contó a sus fans los beneficios de ingerirlos. "Este combo que vamos a beber acá ao vivo es espectacular. El magnesio en polvo, este me gusta porque tiene como un gustito rico. Entonces recuperás el músculo, yo vengo de entrenar. Y, por otro lado, tomo la glutamina, un regenerador de músculos, tendones y cartílagos", cerró Jimena.

Jimena y su hijo Momo, de 9 años.

El enojo de Jimena Barón

"Me llama la atención que yo no hablé de nadie. Simplemente salí a decir que no hablen más de mi cuerpo y obviamente eso desencadenó que todos hablen de mi cuerpo", comentó la cantante y actriz.

Y siguió: "No me hago la superada. Si yo veo que están criticándome o hablando me molesta porque cualquiera que me siga en Instagram sabe que soy una mina que entreno una banda, que dedica mucho tiempo de su vida a alimentarse bien, que como un montón".