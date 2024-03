Yanina Latorre contó el retoque estético que se hizo y pasó todos los datos

Yanina Latorre les contó a las millones de personas que siguen su cuenta de Instagram el retoque estético que se hizo en su rostro. La panelista aseguró que siempre en su semana de cumpleaños se dedica a ella misma.

La contadora pública compartió en una de sus historias de Instagram un posteo donde se la vio saliendo de su casa, con destino hacia un centro de estética. "Semana de mi cumpleaños: recauchutaje. Hoy arrranco con las cejas que las tengo hechas un desastre", comentó.

Yanina Latorre en pleno tratamiento. Instagram: yanilatorre

"Voy a un lugar que me queda cerca, tengo una amiga que va y le quedan divinas. Yo aspiro a eso. Cumplo 55 el domingo", continuó su descargo Latorre. Y luego compartió imágenes del momento en que la atendían en el lugar.

El resultado en las cejas de Latorre. Instagram: yanilatorre

El centro se llama Estudio Marina Lugo y Yanina se mostró muy conforme con el resultado: "Mirá lo que son mis cejas. Estoy chocha con las cejas, ahora están más oscuras per de acá a seis días el color se va a acomodar y va a quedar marrón claro. Estoy chocha. Cuando esté toda perfecta, la muestro mejor y me saco foto", agregó.

