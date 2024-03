Así tenés que preparar la viral limonada frozen, refrescante y rica en vitamina C

Si buscás la forma de hidratarte y mantenerte saludable, la limonada frozen es la mejor opción. Además de calmar la sed, esta deliciosa bebida ofrece un impulso de vitamina C, esencial para fortalecer el sistema inmunológico, especialmente en estos tiempos.

La receta, simple pero efectiva, requiere solo unos pocos ingredientes básicos que probablemente ya tengas en tu cocina.

Ingredientes para hacer la limonada frozen:

Taza de hielo triturado

Jugo fresco de limón

Clara de huevo

Agua fría

Un poquito de azúcar

La limonada es una refrescante bebida helada ideal para calmar la sed.

????Foto: Freepik

El proceso de preparación es sencillo:

Exprimir los limones

Mezclar el jugo con agua fría

Agregar las claras de huevo, el hielo y el azúcar antes de licuar hasta obtener la consistencia deseada

Para darle un toque adicional de frescura y presentación, podes decorar tu vaso con una hojita de hierbabuena o menta y una rodaja de limón.

Es una bebida fuente en vitamina C que puede levantar las defensas y traerte beneficios para bajar de peso si procurás hacerla sin mucha azúcar.

??????Foto: Freepik

Con cada sorbo de esta limonada frozen, estarás no solo saciando tu sed, sino también brindando a tu organismo los beneficios de la vitamina C, esencial para mantener un sistema inmunológico fuerte y resistente. Así que la próxima vez que necesites un respiro del calor, optá por esta refrescante opción que no solo deleitará tu paladar, sino que también cuidará de tu bienestar.