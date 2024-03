Los platos gourmet súper exclusivos que probó Mica Viciconte en un restaurante

Micaela Viciconte acudió a un lujoso restaurante en compañía y degustó un sinfín de platos súper exclusivos que compartió en sus redes sociales. La esposa del exfutbolista Fabián Cubero demostró una vez más su amor por la comida en sus más recientes posteos de sus historias de Instagram.

Viciconte y su acompañante, cuyo rostro no se pudo ver en las fotos, pidieron como entrada unas pequeñas empanadas fritas acompañadas por dos coloridos tragos servidos en elegantes copas. Luego consumieron un plato con una presentación digna de un estilo gourmet, cuyo ingrediente principal fueron camarones: una joya del mar que es muy cara en el mercado actual.

La comida de Mica Viciconte. Instagram: micaviciconte

Finalmente la madre de Luca Cubero disfrutó de un plato basado en una serie de ostras de donde salía una especie de fuego, lo que no dejó dudas de lo innovador que es el lugar al que acudió en materia de presentación de sus creaciones. Sin lugar a dudas, Viciconte disfrutó al máxima de esta experiencia que no solo le permitió degustar sabores diferentes, sino que también pudo hacer fotos muy estéticas, compartirlas en sus redes y generar interés en su público.

La comida de Mica Viciconte. Instagram: micaviciconte

Cabe recordar que Micaela Viciconte es parte del ciclo Ariel en su salsa todos los días por Telefe, de la mano del chef Ariel Rodríguez Palacios, por lo que se supone que la modelo tiene algunos conocimientos de gastronomía proveniente de ese trabajo. A pesar de que ella no tenga incidencia en las cuestiones relacionadas a la comida en dicho programa, está en contacto constante con lo culinario.

La comida de Mica Viciconte. Instagram: micaviciconte

La palabra de Mica Viciconte sobre el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

"Me cargan una mochila que a mí no me corresponde. Nunca se me ocurrió ocupar un rol que no era el mío. Yo siempre digo que vine para aportar amor, construí mi familia que me encanta y deseé mucho tiempo. Yo siempre estaba tranquila en el sentido de que con el tiempo, las cosas van a hablar por sí solas", sostuvo.