Yanina Latorre contó en qué local consigue accesorios de primeras marcas baratos: imperdible

Yanina Latorre comparte con sus seguidores de Instagram gran parte de su vida, desde sus rutina de ejercicios, su alimentación, las cremas que usa y también los locales donde adquiere artículos de indumentaria. La panelista de televisión esta vez reveló en qué local consigue accesorios a un muy buen precio.

"Esta semana te traigo mis elegidos de The Collection. Es un emprendimiento de moda circular, hay cosas usadas y cosas nuevas. Vos podés vender también si tenés algo", comenzó su descargo la celebridad de televisión. De ese modo, Latorre apoyó la premisa ecologista que está en auge, para que se fabriquen menos artículos y se reutilicen los que la gente ya tiene.

El posteo de Yanina Latorre. Instagram: yanilatorre

Latorre aseguró que trabajan con las mejores marcas y los mejores diseñadores y mostró varias carteras de Louis Vuitton. En las imágenes que compartió se pudieron ver varios bolsos en diversos colores, mientras que algunos mantuvieron los típicos diseños de las marcas lujosas. "Todo es auténtico y los precios son increíbles", cerró.

Yanina Latorre apuntó contra su excompañera Maite Peñoñori

"No me gustó lo que me hizo. Yo a Maite la quiero, insistí muchísimo para que venga a LAM, la extrañaba porque me parece buena periodista pero... Llegó distinta en esta segunda etapa, más soberbia y sobradora”, arrancó Yanina.

"El día que me atacó por los K, no me habló por WhatsApp ni me preguntó en un pasillo, y eso que teníamos diálogo", continuó Latorre. Y cerró: "Me esperó, se juntó con Josefina Pouso y Marcela Feudale, tres contra uno. Me las comí crudas, hasta Marcelo Tinelli me felicitó. Maite me esperó, se juntaron tres, eso no se le hace una compañera porque yo nunca le hice nada”.