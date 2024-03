Heidi Klum en una sesión de fotos recuerda su paso por Victoria’s Secret

Heidi Klum, con tan solo 17 años, fue la primera modelo alemana en ser parte de la conocida marca de lencería, Victoria's Secret. En el año 2002, se convirtió en el ángel principal de la marca, sin embargo comenzó mucho antes su trabajo ahí.

En el año 2010, cumpliendo 13 años de carrera decidió dejar su carrera como modelo a los 37 años de edad despidiéndose, no solo de las pasarelas, sino también de la importante firma. Aun así, nunca se alejó del mundo de la moda ya que hoy en día sigue trabajando y usando sus redes sociales para viralizar importantes diseños.

Heidi Klum en el desfile Victoria's Secret 2003. Foto: @heidiklum

Heidi Klum publicó en su perfil oficial de Instagram una serie de fotos que enloqueció a todos sus fans. Con una bikini triangular de finos breteles en color blanca posó para la edición alemana de la revista Glamour.

La foto con la que sus fans enloquecieron. Foto: @heidiklum

Sorprendió a sus fans debido a la impresionante figura que aún conserva a sus 50 años y su belleza innegable, no parece de su edad. Sin embargo, sus seguidores también enloquecieron por otro gran detalle, en la sesión de fotos Heidi no solo posaba con su increíble bikini, sino con unas gigantes alas de plumas blancas recordando su paso por Victoria’s Secret.

Las alas son el sello que distingue a la marca. Foto: @heidiklum

“Wow my wings still fit” fue la frase con la que presentó las fotos en sus redes sociales. Traducido en español, “Wow mis alas todavía me quedan”. Victoria’s Secret ya lleva seis años sin mostrar a sus modelos con las alas que tanto predominan a la marca y eso sus fanáticas lo extrañan. Heidi Klum nos recordó esas increíbles épocas que Victoria’s Secret dejó atrás.