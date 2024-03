Los platos sanos y nutritivos que cocinó Camila Homs: qué ingredientes tienen

Camila Homs no deja de compartir en su cuenta de Instagram las rutinas que tiene en su día a día y, de ese modo, acaba de mostrar lo que cenó en una de sus historias. La exesposa de Rodrigo de Paul tiene cientos de miles de seguidores en sus redes.

La madre de los hijos del mencionado jugador de fútbol mostró que su cena se basó en dos platos muy diferentes entre sí, pero ambos con ingredientes muy sanos. Uno de ellos fue más liviano y el otro, más potente.

La comida de Camila. Instagram: camihoms

En uno de los platos de la foto de Homs se puede ver que preparó un tabulé de quinoa con yogurt y lima, acompañado por vegetales cortados. Sin dudas, esa fue la opción tranquila: la más potente fue una suculenta tarta de atún que preparó con un repulgue perfecto y en la imagen se vio lista para ser degustada.

Camila Homs tiene 27 años de edad.

El comentario de Tini que se entendió como un dardo hacia Camila Homs

Después del escándalo que lanzó a la fama a Homs, cuando Tini Stoessel se puso en pareja con su ex, De Paul, la cantante de hits como La Triple T y Suéltate el Pelo quedó en la mira porque supuestamente había comenzado a salir con el futbolista cuando aún estaba casado.

"En el mundo pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar de.... Yo no me cargué ninguna familia, la verdad tengo pruebas, estoy harta que me vengan con el tema, no tengo nada que ver", sostuvo tajante la cantante.