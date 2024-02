Los colores que usa Jennifer Lopez y cómo influyen en tu estado de ánimo

No es ningún secreto que el color levanta el ánimo, ya sea porque se remite a la misma naturaleza (como el amarillo del sol o el celeste limpio del cielo). Sin embargo hay algo más que cabe en las afirmaciones de expertos: se trata de la dopamina, que constituye una tendencia en sí misma.

¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor - en concreto, molécula que se encarga de llevar un mensaje desde las neuronas que lo producen hacia otras células- e interviene en una gran cantidad de procesos como el control del movimiento, la memoria, la recompensa cerebral -ese mecanismo de nuestro cerebro que nos refuerza a repetir una conducta- o el aprendizaje.

¿Por qué la dopamina es una tendencia en sí misma? Porque con el color lleva un mensaje que logra mejorar el estado de ánimo (sí, nos da la felicidad, pero también nos la quita). ¿Y qué tiene que ver Jennifer Lopez con todo ésto?

Jennifer Lopez acaba de estrenar su noveno álbum de estudio, "This Is Me... Now" (disponible en plataformas digitales como Spotify o Apple Music) y acompaña este álbum la película This Is Me... Now: A Love Story (disponible en Amazon Prime Video) y que cuenta con la colaboración de su marido, Ben Affleck, en el que relata su actual matrimonio con Affleck y que guarda relación con su álbum de 2002 "This Is Me...Then", qué grabó en la primera etapa de su noviazgo con el actor.

Y una de las novedades de este dobe lanzamiento tiene que ver con la moda y el diseño de interiores, ya que recientemente publicó una foto de sí misma preparándose para el estreno de This Is Me.... Now en su salón, con suelos de paneles de madera, paredes grises y, sobre todo, un sofá turquesa.

"El color está en consonancia con la decoración dopamina y la tendencia sensorial del hogar. Uno de los cambios clave que hemos visto en la ampliación de las tendencias de diseño de interiores es que estamos convirtiendo nuestros hogares en una experiencia más 'sensorial'. Se trata de cómo nos hacen sentir nuestros espacios y, por supuesto, el color es una forma clave de crear un estado de ánimo positivo", afirma la experta en diseño Lucy Mather, quien destaca lo siguiente de JLO:

"Ella, al darle color a objetos cotidianos como los sofás, le está dando vida a lo que de otro modo serían muebles funcionales. Y esto explica por qué la gama de colores de los sofás se ha ampliado de forma significativa, al punto que los sofás de salón más llamativos vienen ahora en casi todos los colores imaginables".

Si bien los sofás son una forma atrevida de introducir el color en una casa también hay formas más pequeñas de añadir estallidos de vitalidad a un espacio. Créditos de la imagen: Kelling Designs

Entre la película que acaba de estrenar y el álbum que le acompaña, se puede decir que la cantante, actriz y directora Jennifer López está viviendo un gran momento.