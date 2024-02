Una de las playas más increíbles del mundo es súper famosa y está cerca de Argentina

Lonely Planet lanzó este mes el libro "Best Beaches: 100 of the World's Most Incredible Beaches", y publicó un adelanto con las 20 playas mejor calificadas. "Enviamos a nuestros colaboradores a todas partes, incluso a paraísos de difícil acceso, para redactar este nuevo libro", explicó la publicación en un comunicado.

En el puesto dos de este paradisíaco listado se encuentra la brasileña playa de Ipanema. "Famosa por sus extraordinarias puestas de sol, a menudo aplaudidas por los lugareños, la playa de Ipanema se extiende a lo largo de tres kilómetros", comienzan explicando desde Lonely Planet. Además resaltan los momentos de diversión que en ella se generan, como los partidos de voleibol, fútbol y futvoley; la diversidad de looks y personas, con amantes de la moda que la prefieren, y con gran público de jóvenes, artistas y "hippies"; el respeto por la comunidad LGBT; y la popularidad entre los surfistas.

Para acceder a Ipanema, la publicación recomienda el metro carioca; "la estación más cercana es General Osório". Siempre es relevante saber que el frente marítimo de la ciudad tiene unos 86 km de longitud, con playas para todos los gustos, lo que hace que la visita a Rio de Janeiro sea mucho más interesante, con muchas opciones para disfrutar de los días soleados.

Ipanema. Gentileza: Visit Brasil

La ganadora

The Pass se encuentra en el punto más oriental de Australia, cerca de Brisbane, y para Lonely Planet es "un paraíso para los surfistas, con suave arena rosa"."No importa si eres un profesional o un novato sobre la tabla, la bahía es para todos y tiene clases para principiantes", dice la publicación. La publicación también menciona su acumulación de conchas de mar y huesos, legado de "la rica historia aborigen de la zona". También hay un bosque subtropical alrededor de la playa australiana, hogar de koalas y aves silvestres.

Las 20 mejores playas según el ránking

The Pass, Byron Bay, Australia

Ipanema, Río de Janeiro (Brasil)

Ao Maya, Ko Phi-Phi, Tailandia

Isla de Mnemba, Zanzíbar, Tanzania

Sarakiniko, Cícladas de Milos, Grecia

Chesterman, Tofino, Canadá

Cabo San Juan del Guía, Parque Nacional Natural Tayrona, Colombia

Anse Source d'Argent, La Digue, Islas Seychelles

Balandra, La Paz, México

Punta Paloma, Tarifa, España

Punta Rata, Brela, Croacia

West, Berneray, Escocia

Rauðasandur, Islandia

Rosa, Isla Padar, Indonesia

Dueodde, Nexø, Dinamarca

Keem Bay, Keel, Irlanda

Ruby, Parque Nacional Olímpico, Washington, EE.UU.

Stanhope, Parque Nacional de la Isla del Príncipe Eduardo, Canadá

Radhanagar, Islas Swaraj, India

Pacific, Siargao, Filipinas