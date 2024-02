Paula Chaves mostró uno de sus trucos para ser saludable: el video

Paula Chaves les reveló a sus seguidores de Instagram cómo adquiere los alimentos para su casa. En un video publicado en una de sus historias de Instagram, la esposa del productor y actor Pedro Alfonso dio a conocer lo que compró a una tienda de productos orgánicos.

En el breve metraje que compartió la exparticipante de Bailando por un sueño se pudo ver que había pedido varios panes de diferentes tipos hechos con harina integral y un cajón de madera repleto de frutas de estación orgánicas.

Paula Chaves está casada con Pedro Alfonso.

Es de suma importancia que, si está la posibilidad, se consuman alimentos orgánicos ya que no tienen los procesos que se les hacen a los industriales y son mucho más sanos para el organismo. De esa manera, Paula Chaves dejó en claro cuán importante es para ella el bienestar y la salud suya y de su familia.

Mirá el video de Paula Chaves

Paula Chaves habló de Zaira Nara tras su alejamiento

La modelo contó si versión de su alejamiento de Zaira, quien fue durante años íntima amiga suya y es madrina de su hija Filipa. "Escucho muchas cosas. Yo siempre preferí decir que era una cosa nuestra, privada. A veces escucho que dicen ‘cómo puede ser que ella después de tantos años’. Esto es algo nuestro, es un vínculo de muchos años donde pasaron muchas cosas previas donde yo me sentí incómoda", comentó Paula al respecto.

"No voy a estar yo mendigando y remando una amistad cuando tal vez del otro lado siento un freno. Obviamente está el cariño, pero siempre queda que yo me alejé. Escucho que dicen cosas como ‘no superó al exnovio’ o Marianita Brey que dijo ‘no quiere que su amiga sea feliz’. Hay un montón de cosas que yo preferí no contar. Pasaron un montón de cosas que a mí me hicieron sentir incómoda", cerró.