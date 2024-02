Kylie Jenner sorprendió con un corte que podría ser la próxima tendencia

Kylie Jenner comenzó el año volviendo a sus raíces. Decidió darle un cambio radical a su cabello y volver a ser King Kylie con un color rosado chicle que recordó a sus fans su alter ego del 2010. Sin embargo, no duró mucho. A los pocos días la modelo subió una foto a las redes con su color castaño natural, al parecer nos engañó a todos y la tintura era temporal.

La famosa empresaria siempre se caracterizó por sus radicales cambios de looks en el pelo, tanto los cortes como tinturas. Es una de las influencers que ha pasado por todos los colores posibles y ahora decide no quedarse atrás. Kylie apostó aún más y dejó la tintura de lado para agarrar las tijeras.

Kylie Jenner posteó en su Instagram una serie de fotos con su nuevo corte de pelo: la mezcla perfecta entre un pixie y un bob italiano. Se trata de un estilo que comienza a ser tendencia debido a su comodidad y practicidad, ya que no necesita peinarse mucho para salir. Es ideal para la modelo ya que le da volúmen y movimiento a su cabello, además de acentuar sus hermosas facciones que permiten lucirlo como la verdadera estrella que es.

La foto con la que anunció su look. Foto: @kyliejenner

Muy sensual luciendo su nuevo corte. Foto: @kyliejenner

Dejó atónitos a sus seguidores que se manifestaron en los comentarios, no podían creerlo. Ambas fotos ya tienen más de tres millones de likes. Incluso su hermana Khloe Kardashian se mostró sorprendida con un “Wow wow wow”. Según dice Kylie, se ha inspirado en su madre Kris para lograrlo, quien se lo tomó con mucho humor. La conocida “momager” respondió graciosa: "you're not even the fart", traducido como: "Tú no eres ni el pedo". Haciendo un juego de que no hay chance que le iguale el estilo, aún con claro su parecido.

El gran parecido entre Kylie y su mamá. Foto: @kyliejenner

La Kardashian menor no deja de sorprendernos este año, pero este parece ser el corte definitivo. Le da la elegancia y glamour que tanto saben demostrar con sus looks, sin dejar de transmitir el poder que la representa, y vos qué decís ¿Te animarías a esta nueva tendencia?