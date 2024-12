Las 7 señales de que hay moho en las tuberías y cómo solucionarlo

El moho es un tipo de hongo que se encuentra en el aire libre, lugares húmedos y zonas con baja luminosidad. Si aparece en la casa requiere una solución urgente porque afecta a la estética de la vivienda (con las manchas oscuras en la pared, entre otros) y a la salud de quienes viven allí. No sólo el moho puede estar presente en paneles de yeso y aislamientos, sino también en las tuberías. ¿Por qué sucede? Por lo general debido a un problema de humedad u obstrucciones que deben repararse o limpiarse, lo que genera moho en las tuberías.

Los limpiadores a base de enzimas funcionan bien, son seguros para las tuberías y no causa daños. Créditos: hogarmanía.

Las 7 señales para detectar el moho en tuberías

1. Canillas y desagües

Cuando hay olor a humedad y tierra, sobre todo después de ducharse.

y tierra, sobre todo después de ducharse. Cuando el agua que sale en las canillas es oscura o descolorida.

Con la presencia de obstrucciones en los desagües causados por el moho acumulado.

2. Piletas y duchas del baño

Cuando la circulación del agua es lenta

Cuando el agua en la ducha no circula o está bloqueada es necesario realizar una inspección más profunda en las cañerías para detectar el moho.

3. En la lechada. Es la mezcla que se utiliza para mejorar la adhesión de azulejos o baldosas, en especial cuando hay que sellar los hueco entre las baldosas y así evitar la entrada de agua y suciedad. Cuando esto no está bien hecho el moho también podría detectarse en la tubería.

4. En el sótano: cuando hay olor a humedad.

5. Cañerías, en general: cuando hay poco oxígeno en el interior de las que se utilizan con regularidad. Lo mismo cuando hay mala ventilación o fugas en las mismas.

La clave es no ignorar los olores a humedad y utilizar ambientadores para esconder el problema en lugar de solucionarlo. Créditos: Pixabay.

6. Inmuebles desocupados. Porque la falta de uso o de actividad en los mismos implica mucho tiempo sin movimiento de agua en sus cañerías. Entonces existe el riesgo de que quede agua estancada en las tuberías durante una suficiente cantidad de tiempo que permita el crecimiento de algas, que es una fuente de alimento para el moho.

7. Otros lugares por donde circula el agua como las conexiones entre los caños, los desagües, calentadores de agua y áticos. También alrededor de las bañeras y piletas del baño cuando hay un fuerte olor debajo de las mismas. El moho se produce cuando hay exceso de humedad y también filtraciones de agua en las cañerías. Créditos: Pixabay.

Riesgos de tener moho en las tuberías

El moho puede producir micotoxinas (sustancias tóxicas) en los diferentes lugares donde crecen y así provocar problemas respiratorios y aumentar los existentes, como el asma y el EPOC. Esto convierte al moho en un peligro para la salud. Por eso es necesario eliminar el moho de las tuberías si persiste el problema de humedad. El moho en un peligro para la salud. Imagen: Archivo.

Cómo solucionarlo

1. Identificar de dónde sale. Es decir, dónde es más fuerte el olor.

2. Confirmar la presencia de humedad con un medidor de humedad para detectar para localizar los puntos problemáticos donde el moho puede crecer y desarrollarse. Deshumidificadores. Hoy los precios de estos modelos van de $303.415 a $1.148.000. Fuente: Mercado Libre.

3. Limpiar las áreas afectadas con moho. Una alternativa es una solución de cloro con agua sobre el moho de la superficie.

4. Limpiar los desagües (con media taza de bicarbonato de sodio seguido de media taza de vinagre. Después de dejarlo reposar durante unos minutos enjuagar con 2 tazas de agua hirviendo). Otras opciones son los limpiadores de desagües espumosos (que se expanden para limpiar la acumulación de moho) y los limpiadores enzimáticos.

5. Reparar fugas. Solucionar el problema de humedad mediante la reparación de cualquier fuga.

6. Mejorar la ventilación con un flujo de aire adecuado en áreas con alta humedad.

7. Evitar que vuelva a aparecer. Con inspecciones periódicas de plomería para descartar cualquier problema de ventilación o calidad del aire que alimente el moho. También contar con deshumidificadores para baños y sótanos.

8. Nunca intentar recuperar materiales empapados de agua, como los paneles de yeso. Lo mejor es reemplazarlos por completo y abordar los problemas de humedad de inmediato. Por otra parte el cloro no es una opción. Porque solo mata el moho superficial, no las raíces y daña las tuberías, al igual que los limpiadores de desagües con productos químicos fuertes porque pueden ser perjudiciales para las tuberías y no resuelven el problema. Más información.