Edinson Cavani y el Kun Agüero se encontraron en Enjoy Punta del Este: el por qué

Entre amigos y con una sala repleta, Edinson Cavani presentó sus vinos en Enjoy Punta del Este. Es que Cavani Wines maridó el menú de la última fecha del año del clásico ciclo Wine Dinners del restaurante St.Tropez. Entre los asistentes, Edinson se vió acompañado de su esposa Jocelyn Burgardt, y el ex futbolista Sergio "Kun" Agüero. Además se hicieron presente ejecutivos de Enjoy Punta del Este.

"Nuestra selección de vinos es un homenaje a la herencia de los indígenas uruguayos. Es más, con Tannat, Blend y Merlot, buscamos representar una experiencia de sentidos que nos identifique como uruguayos", explica Cavani a la hora de hablar de sus vinos.

"Disfruté cada etapa del proceso de selección, descubriendo la fascinante variedad de vinos que tenemos en nuestro país.

Única. Y realmente exquisita, en todos los sentidos de la palabra", comentó el astro del fútbol..

"Cada botella captura la esencia de mi profundo vínculo con la naturaleza y mi respeto por los dones que ésta nos brinda. Quiero que los descubran como yo lo hice, permitiendo que los delicados secretos de cada sorbo despierten en ustedes la conexión con la tierra y su fascinante historia", dijo Cavani a los presentes. "Ojalá que puedan disfrutar tanto como yo de estas tres variedades nacionales y de las diferentes etiquetas, estos diseños que partieron hace años desde mi imaginación y que hoy me enorgullece ver materializadas en estas botellas para todos ustedes", siguió emocionado el deportista.

"Cada vino es una historia, como la mía. La cuento desde el primer día que el fútbol me llevó a conectarme con ustedes, como me he conectado con la naturaleza y el paisaje de mi amado país desde siempre. Espero que ustedes también puedan escribir su historia acompañados del disfrute de mi vino", cerró Edinson.

El Kun Agüero, por su parte, simplemente expresó su alegría por el emprendimiento de su amigo, y aseguró que los vinos son verdaderamente "deliciosos".

No te pierdas, a continuación, la galería de fotos del evento:

Diego Berná, Gerente General de Enjoy Punta del Este, Edinson Cavani, Sergio Kun Agüero, y Javier Azcurra -Dir. Hotel y RRII-.

Los vinos de Cavani sorprendieron por su textura.

Jocelyn Burgardt y Edinson Cavani.

A los invitados les costó trabajo decidirse por su varietal preferido.

Edinson Cavani y Sergio Kun Agüero en Enjoy Punta del Este.

Cavani Wines fue protagonista en St.Tropez de Enjoy Punta del Este.

El futbolista charrúa se mostró entusiasmado y muy contento de la respuesta de los comensales después de probar sus vinos.

"Tintos con gran personalidad", dictaminaron los sommeliers.

Edinson Cavani en la Cava de St.Tropez de Enjoy Punta del Este con sus vinos Cavani Wines.

Edinson Cavani y Diego Berná, Gerente General de Enjoy Punta del Este.

El Kun Agüero se interiorizó en cada uno de los varietales propuestos por Edinson.

Edinson Cavani en la Cava de St.Tropez de Enjoy Punta del Este.

Edinson y el Kun, grandes amigos.

Una velada diferente y exclusiva en Enjoy.