La MET Gala 2025: todo lo que tenés que saber del próximo evento

El 5 de mayo de 2025, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York será escenario de la MET Gala, el evento que año a año redefine el glamour y la moda en su máxima expresión. Esta edición promete ser una de las más impactantes con un enfoque especial en el dandismo negro, un movimiento que ha utilizado la moda como herramienta de empoderamiento e identidad a lo largo de la historia.

La anfitriona habitual, Anna Wintour, estará acompañada por cinco co-anfitriones que son referentes indiscutidos en el ámbito cultural y estilístico: Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y LeBron James. Entre ellos, destaca el regreso de Pharrell, quien ya había participado como co-anfitrión en 2017, y la constante presencia de Hamilton, quien ha asistido al evento desde 2015.

Se espera que el código de vestimenta inspire looks llenos de creatividad. Foto: instagram @jlo

Bajo el título "Superfine: Tailoring Black Style", la exposición de este año explorará cómo la moda ha sido un canal de expresión y resistencia para los hombres negros. Con piezas que abarcan desde el siglo XVIII hasta la actualidad, se analizará cómo el lujo y el estilo han desafiado estereotipos y han marcado la evolución de la identidad masculina negra.

La curaduría estará a cargo de Monica L. Miller, destacada autora del libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity. Según Miller, el dandismo negro no solo es una expresión de estilo, sino también un acto político que busca reafirmar la autonomía frente a narrativas históricamente impuestas.

Año tas año, este evento deja los mejores looks del año. Foto: Instagram @themetgalaofficial

Por primera vez en más de dos décadas, la MET Gala se centrará exclusivamente en la moda masculina, siendo la última vez en 2003 con la exhibición "Men in Skirts". Este giro refleja un creciente reconocimiento del impacto de la moda masculina en el escenario cultural contemporáneo.

Aunque aún no se ha confirmado el código de vestimenta oficial, se anticipa que los asistentes darán su propia interpretación al dandismo negro, haciendo de la alfombra roja un espectáculo de creatividad y lujo. Andrew Bolton, curador principal del Instituto del Vestido, adelantó que los co-anfitriones son figuras que siempre sorprenden con su estilo, garantizando una noche inolvidable.

Estas son algunas fotos del evento en años anteriores:

Foto: instagram @jaquemus

Foto: instagram @zendaya

Foto: Instagram @themetgalaofficial

Foto: Instagram @themetgalaofficial

Foto: Instagram @themetgalaofficial

Foto: Instagram @themetgalaofficial

Foto: Instagram @themetgalaofficial

Foto: Instagram @themetgalaofficial

Foto: Instagram @themetgalaofficial

Foto: Instagram @themetgalaofficial

Foto: Instagram @themetgalaofficial