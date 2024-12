Cande Molfese, Cami Homs y dos ondas distintas en la final de Bake Off: votá vos el mejor look

La final de Bake Off no solo estuvo llena de tensión y dulzura, sino que también fue el escenario perfecto para que las finalistas, Cande Molfese y Cami Homs, deslumbraran con estilos completamente opuestos. Mientras Cande apostó por un look total black elegante, sofisticado, pero relajado, Cami prefirió un total white fresco y delicado.

Cande Molfese, quien finalmente se consagró como campeona del certamen, optó por un conjunto negro que destacó su presencia y le dio un toque moderno. El outfit total black, una elección clásica pero siempre acertada, resaltó su estilo seguro y fue furor entre sus seguidores.

La final de Bake Off tuvo una ganadora: Cande Molfese se consagró campeona. Foto: X (twitter) @fans.bakeoff

Cami Homs eligió el blanco puro para su look final. Un estilo más suave y elegante, que transmitió calma y sencillez en una noche tan decisiva. Su elección contrastó perfectamente con el outfit de Cande, convirtiendo la final en un duelo también de estilos.

Cami Homs optó por un total white que destacó por su frescura y elegancia. Foto: X (twitter) @fans.bakeoff

Ambos looks, a pesar de ser tan diferentes, reflejaron la personalidad de cada participante. Mientras Cande proyectó seguridad con su atuendo oscuro, Cami apostó por la pureza y la elegancia de un blanco atemporal.

Cande Molfese brilló con un look total black que impactó a todos en la final. Foto: Instagram @parati

Sin embargo, el protagonismo de la noche se lo llevó Cande Molfese, quien con talento, creatividad y dedicación logró ganar la competencia. La final fue una fiesta de emociones donde los dos estilos, tan opuestos, complementaron perfectamente la ocasión.

Cande y Cami demostraron su estilo personal con elecciones de looks opuestos. Foto: X (twitter) @fans.bakeoff

La decisión no solo estuvo marcada por lo gastronómico, sino también por el carisma y estilo de las participantes. La final de Bake Off no dejó dudas: Cande y Cami supieron brillar tanto en la cocina como con sus looks inolvidables.

Más fotos de los outfits elegidos por las finalistas:

El total black de Cande simbolizó sofisticación y seguridad en la final. Foto: Instagram @parati

El blanco puro de Cami Homs fue sinónimo de calma y delicadeza. Foto: X (twitter) @fans.bakeoff

La noche se cerró con una pregunta entre los fans: ¿total black o total white? Foto: X (twitter) @fans.bakeoff