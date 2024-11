Por qué aseguran que Brad Pitt e Ines de Ramon son la pareja fashion del momento

Después de más de un año de relación, Brad Pitt e Ines de Ramon expusieron su amor durante este mes. Luego del Festival de Venecia, la pareja se dirigió a Nueva York y dieron cátedra de estilo con sus looks combinados. Si aún no has probado esta idea con tu pareja, quédate a ver los atuendos modernos del actor y la empresaria.

Brad Pitt e Ines de Ramon crean los looks más top para practicar en pareja. Foto: Instagram @voguespain.

Uno de sus looks matchy fue esta opción mega veraniega. Mientras que Brad Pitt apostó por un total look blanco, de pantalones y camisa de manga larga, Ines de Ramon llevó un conjunto de pantalones tiro bajo y chaleco a rayas, en blanco y azul.

Además, combinaron a la hora de elegir calzado, ya que los dos se decantaron por zapatillas blancas y gafas de sol. Una idea muy chic y perfecta de clonar para una salida de fin de semana o evento de día.

Desde ideas casuales hasta outfits extra chic, la pareja dio una verdadera lección de estilo en Nueva York. Foto: Instagram @voguespain.

Algo un poco más elegante fueron estos estilismos de la nueva pareja. Aunque aquí no eligieron los mismos colores, ambos se apuntaron por total looks: el actor arriesgó con traje amarillo pastel, y la empresaria con falda midi y top en beige. Esta es una idea más formal, sin dejar de lado la modernidad.

Lo único que deben hacer es elegir dos colores diferentes y repetirlos en todo su look, para crear esa armonía que lograron las celebridades.

¿Cuál elegirías para combinar con tu pareja? Foto: Instagram @justjared,

Si con tu pareja tienen estilos comfy o más relajados, entonces esta alternativa será su preferida. Para un paseo por la ciudad, Brad Pitt combinó unos pantalones a cuadros en blanco y negro, con un buzo blanco, piluso a tono y zapatillas. A su lado, Ines de Ramon optó por pantalones flare y sweater - ambos en blanco -, zapatos cerrados y bolso en marrón cemento.

Alineándose con la tendencia de total white o total black, el dúo más famoso del momento encontró dos looks básicos, cómodos y cancheros.

Con estas ideas selladas por Brad Pitt e Ines de Ramon, ya no tienes excusas para probar atuendos combinados con tu pareja. ¿Cuál crees que sería tu opción predilecta para probar con tu amado?