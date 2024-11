Sunsets: looks para el momento perfecto en la montaña

Los atardeceres en Mendoza son siempre mágicos, y la llegada de las temperaturas más cálidas nos invita a disfrutarlos en el marco de eventos únicos donde la música, los vinos y tragos de autor se funden con el paisaje y sus increíbles colores.

Ya sea que vayamos a un sunset en la montaña o en una bodega, los outfits son siempre un punto a tener en cuenta para estar cómodas y acordes a las variables temperaturas. Hay diferentes puntos a tener en cuenta para lograr un look que acompañe nuestro estilo, nos de comodidad y sea digno de una fashionista, a continuación te dejo algunos tips para que puedas lograr un outfit que te encante.

La prenda central

Para comenzar a armar tus looks de sunset, elegí cuál va a ser la prenda que va a ser el foco principal de atención de tu outfit, recordá que el resto del look debe acompañar esta prenda sin competir.

Los vestidos de estilo hippie chic, que vuelven a estar de moda esta temporada, son una de las prendas ideales para disfrutar de un evento al atardecer. Podés elegir el largo con el que te sientas más cómoda y más favorezca a tu silueta. Los estampados búlgaros en tonos tierra los convierten en una prenda que fusiona el estilo más casual y natural con el espíritu de libertad y disfrute característico del estilo más bohemio. Además, sus telas livianas y de caída fluida van a generar un aspecto etéreo ideal para un sunset en la montaña. Combiná este tipo de vestidos con un calzado que te permita moverte con comodidad en los diferentes espacios para lograr un atardecer a pleno disfrute!

Buscá prendas que tengan fluidez y que ayuden a destacar tu silueta de una forma sutil. Imagen Julie Sariñana

Si tu estilo es más formal y amás los brillos, te recomiendo elegir como prenda central de tu look una prenda metalizada o con detalles de strass. Una forma de incorporar brillos a un look clásico en total black es elegir como abrigo una campera de jean o gabardina que tenga como detalle apliques en strass. Otra forma de incorporar el brillo a tu outfit es elegir un pantalón metalizado combinado con un top en tonos neutros, así lográs un outfit cómodo, en tendencia y que acompaña tu estilo más clásico.

Incorporá brillos de forma sutil a un look clásico con un chaleco con strass. Imagen Portsaid.

Comodidad ante todo

Al momento de pensar un looks para disfrutar de un sunset es muy importante tener en cuenta el calzado, para poder estar cómodas y seguir bailando incluso después de que se ponga el sol.

Una de las opciones más elegidas son las botas biker y las texanas. Las primeras nos ayudan a crear un look más canchero y son ideales para llevar con shorts o faldas cortas. Mientras que las botas texanas nos dan un estilo más bohemio y son perfectas para combinar con un vestido de caída fluida, dándonos un estilo relajado.

Elegí el estilo de bota que acompañe tu estilo y destaque tu silueta. Imágen @telodijenena,

Es muy importante tener en cuenta el calzado. Imágen @telodijenena,

Imágen Gala Gonzales.

Ya sea que elijas botas biker, texanas u otras de estilo más clásico, optá por la altura de la caña de la bota que te ayude a destacar tu silueta.

No te olvides del abrigo

Una vez que se pone el sol, el termómetro empieza a bajar y es importante contar con un abrigo liviano que acompañe nuestro estilo. Para eso resultan ideales los ponchos, chales y ruanas. Si bien son un accesorio clásico, hay diferentes maneras de utilizarlo e incorporarlo al look de una forma original.

A los chales podés usarlos sobre un solo hombro mientras las temperaturas sean más cálidas, ponertelos sobre los hombros cuando baja el sol y usarlos como bufandón ya entrada la noche. Elegilos en tonos neutros y tierra para lograr un estilo en conexión con la energía de disfrute y relax del evento. Animate a crear looks originales usando prendas inesperadas. Imagen Andina.

Un abrigo que no falla es la clásica campera de cuero. Para darle un detalle diferente a tu looks y que acompañe el ambiente de los sunset, elegí una campera con detalles de flecos en las espalda. Si buscás un estilo más clásico, inclínate por una campera de cuero con corte de blazer, este no solo te va a mantener abrigada cuando baje el sol, sino que va a ser el complemento ideal de un estilismo más formal. Elegí una campera de cuero con detalles de flecos para dar vida a tus looks. Imagen MyM cueros.

Siempre recordá elegir un look que te permita estar cómoda y disfrutar de la ocasión. Animate a jugar con la moda, eligiendo prendas que sean fiel a tu estilo, logrando que tus looks te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca. Asesora de Imagen y Personal Shopper

IG: @mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com