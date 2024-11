Pampita la rompe en el detrás de escena de una fabulosa colaboración con una marca de moda

Si hay algo que Pampita sabe hacer a la perfección es brillar. Y esta vez lo hizo de la mano de MONO, una marca de lujo contemporáneo que ha conquistado a las mujeres modernas de Buenos Aires. La modelo, conocida por su carisma y elegancia, compartió con sus seguidores todo el behind the scenes de una sesión de fotos que dejó a todos boquiabiertos.

Pampita antes de comenzar con la despampanante sesión de fotos. (Foto: Instagram @pampitaoficial)

A través de sus historias y un reel de Instagram, Pampita llevó a su público tras bambalinas, revelando detalles íntimos del rodaje y, por supuesto, sus looks infalibles. En el video, se la ve luciendo una serie de vestidos que encarnan a la perfección el ADN de MONO: elegantes y con ese toque de lujo que los hace irresistibles.

Seductora y elegante. Pampita durante la glamurosa sesión.

Desde siluetas clásicas en tonos neutros, ideales para una cena de gala o un evento formal, hasta un vestido verde impactante que, claramente, es para quien busca ser el centro de todas las miradas en una fiesta. Con su soltura y encanto natural, Pampita demostró que puede dominar cualquier estilo.

La historia de Pampita luciendo un impactante vestido verde:

Pero ojo, que lo más emocionante está por venir. No se trata solo de una simple campaña fotográfica. Todo indica que estamos a las puertas de una colaboración que va a dar mucho que hablar. En la web oficial de MONO ya se puede ver una nueva sección titulada “Pampita by MONO”, que promete una colección exclusiva diseñada por la modelo junto a la marca. Aunque por ahora solo aparece un cartel de “COMING SOON”, acompañado por una imagen de etiquetas bordadas con la leyenda “Mono by Pampita”.

La página oficial de MONO ya muestra el apartado especial para su colaboración con Pampita.

MONO, reconocida por ofrecer piezas que equilibran la elegancia clásica con la frescura de las tendencias actuales, ha encontrado en Pampita a la embajadora perfecta. Juntas, están creando algo que va más allá de una colección de ropa: entienden a la perfección lo que las mujeres de hoy buscan en su guardarropa.

El video del detrás de escena que rompió las redes: una diosa total

Y no es para menos. La moda ya no es solo cuestión de vestirse bien, sino de sentirse poderosa, auténtica y lista para cualquier ocasión. Si alguien encarna esa filosofía, es Pampita. Su colaboración con MONO es la prueba de que el lujo puede ser moderno y, sobre todo, versátil.

Pampita dándolo todo durante la sesión de fotos para MONO.

Pronto tendremos acceso a una línea que va a redefinir el estilo contemporáneo en Argentina. ¿Quién no quiere un pedacito de ese lujo con sello Pampita en su armario?