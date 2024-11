Diva total: el look abrigado, súper chic y osado de Jennifer López

Más allá de ser una de las cantantes y actrices más relevantes del mundo en su generación, Jennifer López siempre es el centro de atención para la prensa por sus increíbles atuendos. De ese modo, la celebridad recientemente hizo un posteo en redes que deslumbró a todos.

La voz de canciones como On The Floor y Waiting for Tonight compartió una publicación en su cuenta de Instagram que evidenció su elegancia una vez más, por un impoluto look que eligió. La celebridad recibió un sinfín de comentarios de admiración por su belleza en el posteo.

JLo y su look tendencia. Foto: Instagram @jlo

En las fotos, se pudo ver a JLo lucir un abrigado outfit basado en una chaqueta hecha en un género abrigado, en tonos marrón camel con detalles de tachas en el cuello. Al mismo tiempo, en las piernas se colocó un short hecho de la misma tela. Además, puso unos anteojos y se recogió el pelo.

JLo y su look. Foto: Instagram @jlo

Versionando la tendencia del total look, Jennifer López cautivó a sus seguidores con su espectacular estilo, una vez más.

Cómo tener un look abrigado y cool