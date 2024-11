Vuelve el pantalón capri y será furor este verano

Los pantalones capri vuelven con todo y se llevarán las miradas esta temporada. Cortos, frescos y con ese toque cool que solo una prenda con historia puede dar, son el básico trendy que no podrá faltar en tu armario.

Te contamos por qué esta prenda se convirtió en un must y cómo podés lucirla este verano. (Foto: @ritasmota)

Nacidos en la Italia de los 40' y lanzados al estrellato por la mismísima Audrey Hepburn en los 60', los capri siempre fueron sinónimo de estilo sin esfuerzo. Este verano, los veremos regresar con más onda que nunca: denim clásico, colores neón, y hasta estampados. La moda se reinventa, y estos pantalones no son la excepción.

Los capri son el comodín perfecto para cualquier look de verano. (Foto: Amelie Teje)

¿Cómo llevar los capri en 2025?

Elegí tu estilo y personalizá tus capri para que hablen por vos. Estos son algunos tips para armar el look definitivo:

Top fluido y liviano: combiná tus capri con tops ligeros o sin mangas. ¡Va a ser tu uniforme veraniego!

Calzado que suma estilo: apostá por zapatillas blancas para un look relajado o sandalias para darle un toque glam.

Cortos, cómodos y con toda la onda retro. (Foto: Wolf&Badger)

Accesorios que resaltan: ponete un cinturón bien llamativo o unos aros grandes. Los detalles son los que elevan cualquier outfit.

Chaquetas ligeras: para las noches, sumá una chaqueta denim o un blazer oversize.

Ya sea con sandalias, blazers o accesorios llamativos, los capri vuelven con propuestas que van desde lo clásico hasta lo más arriesgado (Foto: Pinterest)

Vibes retro: si querés darle un twist vintage, probá con una camiseta básica dentro del pantalón y unos lentes de sol grandes.

Este verano no es solo el revival de los capri, es también la confirmación de que los clásicos no pasan de moda. Llenos de nostalgia y estilo indiscutible, son la prenda perfecta para quienes buscan frescura y un look con personalidad. Este 2025, sumate al team capri y dejate llevar por el encanto de un estilo que vuelve para quedarse.