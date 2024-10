Mendoza tiene un premio de oro mundial a la experiencia innovadora del mundo del vino: mirá quién ganó

¡Buenas noticias para Mendoza! Bodega Trapiche tiene un oro mundial en experiencias relevantes en cuanto el turismo del vino.

La bodega acaba de ganar el premio que la encumbra en la cúspide del enoturismo mundial por Estación 83, el restaurante que está concebido dentro de un vagón de tren de los que llevaban el vino a principios de siglo hacia el puerto de Buenos Aires.

Silvina Lew, responsable de Turismo de Peñaflor, dijo presente en Verona.

Este prestigioso certamen destaca los logros en enoturismo de las principales regiones del mundo, a fin de visibilizar en distintas categorías las más inspiradoras e innovadoras experiencias para los visitantes en cuanto a “Alojamiento”; “Restaurante”; “Arquitectura, parques y jardines”; “Prácticas sustentables”; “Arte y cultura”; “Experiencias innovadoras” y “Servicios relacionados al turismo del vino”.

Mirá el momento en que se anuncia al ganador mendocino del oro mundial:

Este premio confirma además a la Provincia de Mendoza a la vanguardia de la gastronomía mundial, ya que Estación 83 no deja de ser una experiencia gastronómica creativa y diferente. Ya en el año 2014 Lucas Bustos, el chef que ha concebido la gastronomía de Estación 83, fue galardonado con un premio Oro Best Of mundial, convirtiéndose en el primer chef mendocino en obtenerlo.

Ubicada en Maipú, Mendoza, la histórica Bodega Trapiche, con 140 años de trayectoria, ofrece una vivencia enológica y arquitectónica única en un entorno natural de viñedos y olivares. La bodega invita a los visitantes a explorar su legado a través de visitas guiadas y degustaciones de sus reconocidos vinos, además de ofrecer una propuesta gastronómica excepcional en su restaurante Espacio Trapiche y en Estación 83, su bar de vino tirado.

Mirá en el video la emoción de la Presidente del Ente Turismo Mendoza, Gabriela Testa, y la de Silvina Lew, responsable de Turismo de Trapiche.

Este año Trapiche se convirtió en la Bodega Oficial del Inter Miami CF, e inauguró Trapiche Corner, un exclusivo wine bar en el estadio del club el cual desembarcó en Estación 83 para acercarle a los visitantes una experiencia diferencial. Recientemente, fue galardonada con el premio de oro en la categoría de Experiencias Innovadoras en la gala de Best of Mendoza’s Wine Tourism por su novedosa apuesta, destacando la excelencia y originalidad de su oferta.

Lucas Bustos, el chef.

Lucas Bustos, chef de la bodega, creó un menú especial que incluye choripán típico de cancha, hamburguesas de ternera negra y chocopaletas rosa Miami, maridado con vinos tirados elaborados por el enólogo Sergio Casé y una variedad de tragos. Además, se ofrecen actividades interactivas y juegos que enriquecen el ambiente y fortalecen la conexión entre el arte del vino y el deporte.

Estación 83.

"Desarrollamos para Estación 83 y para Trapiche Corner un concepto de comida callejera. Es un concepto de street food, donde los cocineros alrededor del mundo bajamos nuestras propuestas de alta cocina a una opción simple que se pueda comer con la mano en cualquier esquina de una gran ciudad", explica Lucas Bustos. Y continua "Nosotros lo pensamos desde la óptica del vino, que tiene muchos momentos distintos de consumo, y entendemos que nuestra cocina se tiene que adaptar a todos ellos y elegimos este tipo de cocina que tiene una identidad muy afianzada en la Argentina".

"Es un orgullo enorme para nosotros haber logrado este reconocimiento. El vino es una pasión y nos permite vivenciar experiencias únicas. Y ahora unidos a otra pasión, nuestra alianza con el Inter Miami nos permitió crear una propuesta innovadora que combina la excelencia del vino con la emoción del fútbol. Ofrecer a nuestros visitantes momentos exclusivos de una cancha de fútbol pero en nuestra bodega Trapiche es un sueño hecho realidad. Esta unión apasionante la celebramos con entusiasmo y agradecemos por este gran premio", dijo Juan Schamber, gerente de relaciones institucionales de Peñaflor, a MDZ.