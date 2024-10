¿Se viene boda? La bomba que lanzó La Joaqui sobre su video con Luck Ra

Luck Ra vuelve al juego con su nuevo tema “Robame un beso”, luego de su reciente ingreso al hospital que había generado preocupación entre sus fans. El cantante se despide del quirófano y se lanza a conquistar el verano, a pesar de que las muletas aún lo acompañan. En un divertido post, el artista lanzó la pregunta del millón: “AY QUE MOROCHA del 1 al 10, ¿qué tan bien nos salió?”, con respecto al baile pegajoso que publicó junto a su chica, La Joaqui.

Este sencillo, que evoca a “la morocha” de su hit anterior, también incluye a la modelo e influencer Albere, y ya está disponible en todas las plataformas. “Espero que valoren que hago los challenge con las muletas”, bromeó Luck Ra, mostrando que, a pesar de todo, su energía sigue intacta.

La Joaqui, enamorada, dejó un mensaje lleno de cariño en el video: “Te amo, hermoso. Agradezco a la vida haberte encontrado en medio de tanto caos. No sabes lo bien que le hizo a mi corazón tu amor. Sos el mejor novio del mundo, por lejos”. ¡Qué lindo!

Aunque el carismático cantante tuvo un pequeño tropiezo de salud que preocupó a sus fans, él aseguró que está bien y se recupera rápidamente. La Joaqui, siempre presente, se ha convertido en su gran aliada durante este tiempo, manteniendo viva la llama del amor.

Pero eso no es todo, minutos después de que Luck Ra posteara el video, La Joaqui lo resubió en historias ¡con una impactante declaración!: "Dice mi hombre que si su trend lleva a más de 5000 creaciones, me pide compromiso. Amigas personales, háganme la segunda que quiero bodaaaaa", junto a los emojis de un anillo de compromiso, una novia y muchos corazones. ¿Será verdad? Cierto o no, la realidad es que son una pareja divina. ¡Qué viva el amor!