Kendall Jenner en París usa el estilo más recomendado: las razones para llevarlo

Para Kendall Jenner, la moda es un espacio de diversión y prueba. Aunque la modelo cuenta con una base estilística bastante sólida, a medida que pasan los años, ella va añadiendo, quitando o refinando algunos de sus principios generales. Algo así es lo que ha sucedido durante su estadía en la Semana de la Moda de París.

Kendall Jenner es la nueva musa de estilo. Foto: Instagram @voguespain.

Desde que pisó la capital francesa, la famosa no dejó de sorprender con su nuevo estilo, mucho más sofisticado y elegante. Sin olvidar los básicos y la simpleza, dos cualidades principales en su forma de vestir, Kendall Jenner delineó las reglas de su actualizado estilo.

Pero, ¿por qué es una buena idea para nosotras seguir a la influencer en estas claves? Te explicamos a continuación:

Porque la elegancia clásica siempre es una buena estrategia

En su paso por la Semana de la Moda de París, la modelo mostró su nuevo estilo. Foto: Instagram @voguespain.

Las prendas clásicas y elegantes nunca fallan, y es por eso que siguen siendo las más elegidas. Kendall Jenner lo ejemplifica a la perfección con un look de chaqueta ajustada y falda lápiz, dos piezas que marcan sensualidad, poder y glamour, sin cruzar ningún límite hacia lo anticuado o lo extra moderno.

Porque los básicos no pierden vigencia

Conservando la idea de los básicos y la simpleza, Kendall Jenner ajustó ciertas pautas de su estilo. Foto: Instagram @kendall.era

Apostar por un estilo que se centre en básicos es la mejor decisión posible, ya que estos ítems te ayudarán a crear looks hoy y dentro de dos, cinco o diez años en adelante. Mira a la modelo con este traje gris de pantalones wide leg y chaqueta de doble botonadura con hombreras XXL. Sin dudas, un conjunto que se usa desde los 50' y que en la actualidad sigue siendo un éxito.

Porque no necesitas comprar prendas que no usarás después

Añadiendo prendas más elegantes y clásicas, la influencer conquistó al mundo de la moda. Foto: Instagram @kendall.era

Al no necesitar de tendencias, tu bolsillo te lo agradecerá. Vinculado estrechamente con el hecho de que a pesar de que pase el tiempo estas prendas siguen usándose, no es necesario que inviertas todas las temporadas en nuevos ítems. Así lo definió Kendall Jenner en Paris con un look de jeans rectos, blusa negra, chaqueta gris ajustada y bailarinas.

Porque los cortes clásicos son los más favorecedores

Un estilo que cuenta con cientos de razones positivas para elegirlo. Foto: Instagram @kendall.era

Escote redondo o en V, ajuste en la cintura, faldas lápiz o rectas, largo hasta la rodilla, pantalones rectos... Todas estas formas comparten la cualidad de lucir bien en cualquier silueta. Seas de la estatura y el tipo de cuerpo que seas, estos cortes estilizan y favorecen a las mujeres. Si no nos crees, mira a Kendall Jenner con este little black dress de mangas largas y falda ajustada.

Con estas cuatro razones, ¿necesitas más pruebas para comenzar a usar el nuevo estilo de la celebridad?