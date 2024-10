Julieta Poggio incendió Mendoza con su imponente estilo cowboy

Julieta Poggio, la ex Gran Hermano y reina indiscutida del estilo, encendió las redes sociales con su visita a una reconocida bodega mendocina este fin de semana. Junto a sus amigas, disfrutó de un tour por la reconocida bodega Casa Vigil y su elección de look no pasó desapercibida.

El outfit que encendió las redes: estilo cowboy de cuero negro.

La modelo llegó a Casa Vigil en Maipú con un outfit que gritaba cowgirl chic desde todos los ángulos. Con un crop top animal print ajustado, un chaleco de cuero, y unos shorts de cuero negro que resaltaban su figura, Julieta combinó sensualidad y rebeldía en cada detalle. El toque final, y quizás el más llamativo: unas imponentes texanas de caña alta y un sombrero cowboy que la convirtieron en la vaquera más cool que haya pisado suelo mendocino.

Julieta no dudó en lucir cada ángulo de su outfit.

El look fue tan acertado como atrevido, logrando fusionar lo clásico y lo sexy como sólo ella puede hacer.

Su visita a la bodega no fue solo de cata de vinos. Cada paso fue una pasarela improvisada, y Julieta se encargó de compartirlo todo en las historias de sus redes sociales: desde los viñedos hasta el almuerzo, todo quedó en segundo plano frente a su look cowboy que logró ser, sin dudas, el protagonista del fin de semana.

Texanas de caña alta, lo último en botas. Perfectas para elevar cualquier atuendo.

No es raro que los famosos elijan esta bodega en sus visitas a Mendoza, pero con Julieta Poggio, el toque de glamour y estilo siempre está más que garantizado.