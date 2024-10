Diez tips fáciles para cuidar tu salud mental

Cuidar la salud mental no es una moda, es una necesidad. Aquí te dejamos 10 consejos para que te sientas mejor y, lo más importante, con la mente clara.

Con lo siguientes tips podrás sentirte mucho mejor. (Foto: Freepik)

1. Mejorar el sueño, mejorar la vida

Dormir bien es clave para tu salud mental. Si el insomnio es tu compañero de cama, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I) puede ser tu salvación. Estudios muestran que es igual de efectiva que los medicamentos, y a largo plazo, mucho mejor. Dile adiós a las vueltas en la cama y dale la bienvenida al descanso profundo.

Domir las horas necesarias y cómodamente te ayudará a sentirte mucho mejor. ¡Nada de desvelarse viendo el celular! (Foto: Freepik)

2. Ansiedad: ¿aliada o enemiga?

La ansiedad no siempre es mala. De hecho, un poco puede ayudarte a estar alerta y rendir mejor. Pero si empieza a ser tu sombra constante, ojo. Síntomas como el miedo irracional, la taquicardia o la sudoración son señales de que necesitas ayuda. La clave está en saber cuándo tu alarma interna está desajustada.

3. Dile stop al ciclo de preocupaciones

Si eres de los que se engancha pensando en lo mismo una y otra vez, prueba con pequeñas distracciones. Resolver un juego de palabras o poner tu canción favorita puede desviar tu mente de esas preocupaciones. Y si no puedes detenerte, programa un “tiempo para preocuparte”, ¡pero solo unos minutos!

Nuestra mente suele ser nuestra mayor enemiga. Trata de controlarla o de buscar distracciones para no vivir agobiado. (Foto: Freepik)

4. Método de las 5 cosas: menos caos, más paz

¿Te abruma el desorden? KC Davis, autora de How to Keep House While Drowning, lo tiene claro: no se trata de perfección, sino de funcionalidad. Su método de las 5 cosas te ayuda a poner en orden lo esencial: basura, platos, ropa sucia, cosas con lugar y sin lugar. Una categoría a la vez, y pronto tu espacio será más manejable.

5. La gratitud, tu arma secreta

Ser agradecido no es solo una buena costumbre, es un hábito que puede cambiar tu vida. Escribir cartas, llevar un diario de gratitud o simplemente decir "gracias" a quienes te rodean mejora las relaciones y tu propio bienestar.

Los problemas pueden nublar todo lo bueno que nos rodea. Detente un momento y piensa en todo lo bueno que tienes, aunque sea algo pequeño. (Foto: Freepik)

6. Envejecer con buena onda

Tu actitud frente al envejecimiento puede literalmente alargar tu vida. Las personas optimistas respecto a la vejez viven, en promedio, siete años más. ¿La clave? Ver las ventajas de los años: más sabiduría, más calma y mejores relaciones.

7. Explota tu creatividad

Pintar, cantar, escribir… no importa si crees que no eres bueno en ello. Lo importante es hacerlo. Crear arte, en cualquier forma, puede ser una excelente vía de escape y una forma de conectar con tus emociones. ¡A colorear mandalas se ha dicho!

8. Encuentra asombro a diario

Sal a caminar y redescubre tu entorno. Aunque conozcas bien el lugar, observa como si fuera la primera vez: el cielo, las hojas, el viento. El paseo del asombro es una práctica sencilla pero poderosa para reconectar con el presente. Creemos que debemos vivir grandes aventuras para poder disfrutar, pero no es así. Comienza a prestar atención a lo que te rodea. (Foto: Freepik)

9. Desconexión digital

Si tu atención se desvanece tras un par de minutos, no estás solo. El uso de la tecnología es un factor clave. Intenta hacer “pausas tecnológicas”: trabaja 15 minutos sin distracciones, luego date un mini break para revisar el celular, y vuelve a la tarea. Poco a poco, aumenta el tiempo sin pantallas. Aunque parezca misión imposible, una vez que empiezas el reto de estar sin el celular por unos cuanto minutos, cada vez será más fácil hacerlo. (Foto: Freepik)

10. Respira profundo, y repite