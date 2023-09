Conoce toda la vida de Meghan Markle en detalle

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, está constantemente asediada por la prensa y fotógrafos, quienes la persiguen para obtener novedades acerca de su vida diaria y de su matrimonio con el príncipe Harry, ya que en los últimos meses hubo fuertes rumores de divorcio.

Viviendo ambos en Montecito, un exclusivo lugar del condado de Santa Bárbara, en Los Ángeles, el matrimonio que se alejó de la familia real británica en 2021 logró importantes contratos con plataformas como Spotify y Netflix, al punto de poder amasar una gran fortuna que les mantiene el mismo estilo de vida que ya llevaban, pero sin depender de la Casa de Windsor.

Meghan Markle alcanzó una importan fama de la mano de la actuación y su talento para las cámaras. Fuente: EFE/EPA JULIAN SMITH

La vida de Meghan Markle en detalle

La actriz nacida en California ya era famosa antes de casarse con el hijo menor del rey Carlos III, ya que había sido protagonista de la famosa serie Suits, un drama legal creado por Aaron Korsh en el que Meghan Markle actuó en 108 episodios, entre las temporadas 1 y 7, haciendo el papel de Rachel Zane.

Además, la esposa del príncipe Harry actuó en muchas otras ficciones de televisión, haciendo capítulos aislados en CSI: Miami, Knight Rider, CSI: NY, 90210, The war at home, Castle y Deal or no deal, además de en películas como The candidate, Dysfunctional Friends, Random encounters y A lot like love.

Meghan Markle actuó en muchas series y películas antes de conocer al príncipe Harry. Fuente: EFE/EPA NEIL HALL

Nacida el 4 de agosto de 1981 bajo el signo de Leo, Meghan Markle llegó al mundo en el West Park Hospital en Canoga Park y se crió en View Park-Windsor Hills, un sitio de Los Ángeles, en California.

Sus padres son Thomas Wayne Markle, director de fotografía y de Doria Loyce Regland, instructora de yoga. Además, tiene dos medio hermanos, por parte del matrimonio entre su padre y Roslyn Loveless. Ellos son Thomas y Samantha.

En cuanto a su grado de estudios, asistió a la Universidad de Northwestern, donde se especializó en interpretación y Relaciones Internacionales. Trabajó como calígrafa autónoma para poder vivir mientras intentaba dedicarse a la actuación.

Meghan Markle estuvo casada con el productor de cine norteamericano Trevor Engelson, entre 2011 y 2013. En 2016 conoció al hermano menor del príncipe William de Gales llegando así a la corona británica, siendo alcanzada por la fama a nivel mundial.