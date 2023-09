Treinta líderes mundiales se reunieron casi de incógnito en Mendoza: mirá las fotos

La "liga de los elegidos" ha reunido a lo largo de su historia a presidentes, empresarios, CEOs y emprendedores; pero también a artistas, deportistas, músicos y políticos. Todos, con probado back de liderazgo, aporte a la comunidad y potencial, para ocupar posiciones globales a nivel mundial.

Los YGL llegaron a "la tierra del sol y del buen vino" y participaron de un programa de 4 días organizado por Alejandro Malgor, primer y único mendocino que pertenece a esta red global. ¿El objetivo? Intercambiar nuevas ideas y perspectivas para acelerar el cambio que la región necesita.

Además de debatir, generar charlas y participar en conversatorios; exploraron la provincia para descubrir su extraordinario patrimonio natural, cultural y gastronómico.

Visitaron las Bodegas de Alejandro Vigil, Lagarde y Alpamanta. El día sábado, en Pulenta State, fue el momento para compartir con referentes locales. Al convite llegaron referentes políticos como el candidato a vicepresidente Luis Petri, el candidato a gobernador por Mendoza Alfredo Cornejo y el Intendente de Luján de Cuyo Sebastián Bragagnolo. También hubo referentes del sector privado como Mauricio Badaloni, Luis Zambonini, Andrés Ostropolski, Rubén David, Sofía Pescarmona, Joaquín Barbera, Marcela Terranova y Eduardo Pulenta.

Entre los visitantes se puede destacar a Felipe Kast, ex candidato a presidente de Chile, Marga Gual Soler, diplomática científica española; Luis Felipe Carrillo, presidente y CEO de General Electric para América Latina; Saskia Niñi de Rivera, reconocida a nivel nacional e internacional por su labor humanística; Facundo Garretón, ex diputado argentino y reconocido por sus múltiples inversiones en la industria del cannabis; la mexicana Idalia Cruz Garza, Directora de TV Azteca; Richard Martínez Alvarado, quien es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo; Alejo Czerwonko, jefe de inversiones en países emergentes del Banco UBS y la inversionista Sarah Chen-Spellings, fundadora de The Billion Dollar Fund for Women.

El momento más emotivo de estos días compartidos fue cuando el ex Ministro de Salud, Esteban Bullrich, les envió un video con un mensaje resaltando y priorizando los valores que se necesitan para "sacar al País adelante" e invitando a quienes nos gobiernan, a imitar los valores de próceres como Belgrano.

"Mendoza sigue siendo una provincia que atrae a sus visitantes, además de por sus atractivos turísticos, por el liderazgo que demuestra en el ámbito privado", concluyó Ale Malgor al hablar sobre tan destacado encuentro.

No te pierdas la galería de fotos, a continuación:

Algunos de los integrantes del grupo, disfrutando de la hospitalidad de Bodega Lagarde.

Danzas argentinas para homenajear a los visitantes.

Los jóvenes quedaron impactados con el cuadro de folklore.

Un momento de charlas en bodega Alpamanta.

María Nelly Rivas, de Nicaragua.

Ale Malgor junto a Sofía Pescarmona.

Conrod Kelly, de USA.

Un grupo ameno y divertido.

Los paisajes mendocinos maravillaron a todos.

¡A brindar!

Los integrantes de Young Global Leaders, de disfrute.

Una más, del ballet que tantos aplausos cosechó.

Los participantes de Young Global Leaders ya se consideran unidos y amigos.

El encuentro fue una amalgama entre disfrute y conocimiento compartido.

Young Global Leaders, en Mendoza.

Luana Genot, de Brasil, junto a Alejandro Malgor.

Alfredo Cornejo y Luis Petri dijeron presente.

Petri y Malgor, distendidos.

Komal Dadlani, d eChile.

Felipe Valencia Longo, de Perú.

Las nubes no opacaron la buena energía.

Eduardo Pulenta recibió al grupo en su bodega.

El momento más emotivo: la presencia de Esteban Bullrich a través de un video.

