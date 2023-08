Mirá quién vino: hoy, Juan Pablo Lupiañez

Juan Pablo Lupiañez es de unos de los más destacados pequeños productores de Argentina.

En el año 2009 se embarcó decididamente a cumplir su anhelo personal y llevar adelante su proyecto, bautizado con el apodo que carga como alias desde la secundaria: “Lupa”.

En Lupa Wines son buscadores de parcelas con personalidad y carácter de Paraje Altamira, en el sur oeste del Valle de Uco en Mendoza. Sus vinos tienen un gran carácter y no sólo son reconocidos y destacado en Argentina sino que también son exportados a varios países del mundo.

Juan Pablo Lupiañez.

El ping pong

Edad: 50 años

Cargo que desempeña en su empresa: Hago de todo en Lupa Wines.

¿Dónde naciste?

Hospital Español, en Godoy Cruz (Mendoza).

¿Tenés algún hobby?

Pescar y cocinar.

¿Qué es lo que mejor sabés cocinar?

Dicen que me salen bien las paellas (risas).

¿Se puede tomar vino tinto con soda o con hielo?

Obvio. En verano siempre tomamos vino con soda en casa.

¿A cuáles de tus colegas admirás?

Sinceramente a muchos, pero sobre todo los que hacen vinos ricos como: Matias Macías, Gonza Mazzota, Fede Isgró, Gonza Carrasco, Gabriel Bloise, Juanfa Suarez, Silvia Corti, Edu Gabbarini, Adrián Meyer, Vale Antolín, Noelia Torres, Paula Borgo, Fabián Valenzuela, Santi Mayorga y muchos más que seguro me olvido.

¿Choripan o sushi?

Choripán con pimiento morrón y aceite de oliva.

Un lugar en el mundo…

La Patagonia.

¿Que tomás cuándo no tomás vino?

Whisky o armagnac.

¿Cuál es tu golosina preferida?

Vauquita

¿Messi o Maradona?

Messi

¿Boca o River?

Boca

Red social preferida…

Instagram

Canción favorita…

“Just like Honey” de The Jesus and Mary Chains.

¿Cuál es la mejor película que viste?

“El Padrino I”.

¿Admirás o has admirado a algún político?

No

¿A qué tres famosos invitarías a cenar?

Favaloro, Cortázar y Bob Dylan.

Restaurante favorito…

Kalma en Ushuaia.

Recomendanos un vino que hagas vos y otro de algún amigo…

Calle Contastini Tocayos es un corte de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc de Altamira que está muy rico. Y de un amigo, Sauvignon Blanc de La Carrera del Edu Gabbarini.