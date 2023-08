Si enfrío un vino y se vuelve a calentar, ¿se estropeó?

Sin dudas, la mejor forma de guardar y mantener la temperatura de los vinos tintos sigue siendo un lugar fresco y en lo posible como humedad estable. Y podemos afirmar que no hay ningún tipo de incovenientes en enfriar un vino que elevó su temperatura y si se vuelve a calentar no va a sufrir ningún tipo de cambio, siempre y cuando no superen el umbral de calor que luego si daña el vino.

Muchos piensan que los vinos fríos se arruinen si vuelven a la temperatura ambiente, pero eso no es así. Si es cierto que la luz del sol puede causar una reacción, pero el riesgo de daños es leve en los vinos en botellas de vidrio transparente. Pero claramente, no sucederá eso si estás tomando una botella de vino en una tarde soleada.

Disfrutar el vino a la temperatura justa.

Si el ambiente donde me encuentro o es un día cálido, lo que hay que hacer es intentar mantener la botella fría en la heladera o con alguna frapera con hielo y agua. Hay que tener en cuenta también, que servir un vino muy frío tampoco es la temperatura ideal para servir.

También, un paño frío y húmedo envuelto alrededor de una botella, y por encima del cuello, para evitar que el vino se caliente demasiado. Incluso, si estás apurado y querés beber ya, me permito recomendar agregar dos cubitos de hielo por poco tiempo y retirarlos. Va a haber cierta dilución, pero es preferible a una copa de vino caliente.

Hay que ser conscientes y adaptarse a las situaciones concretas, no ser tan inflexible y tener cierto "sentido común" para disfrutar el vino. Las leyes de servicio son guías que hacen la experiencia más disfrutable. Lo que no pueden resultar se inhibitorias para consumir vinos.