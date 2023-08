El juego de mesa favorito de la realeza británica: conoce la verdad

Dentro de las Casas Reales de todo el mundo, la Casa de Windsor es una de las más poderosas y millonarias del mundo. Gobierna hace mucho tiempo el Reino Unido y actualmente tiene al rey Carlos III a la cabeza. A pesar de que tiene muchos miembros históricos, hay una mujer ya no perteneciente a la familia real británica que develó un secreto.

Sarah Ferguson, expareja de Andrés de York, es famosa por diversos escándalos ocurridos en la década del 90 durante su matrimonio con el hermano de Carlos III y luego del divorcio. Actualmente tiene un podcast llamado Tea Talks with the Duchess and Sarah en el que comenta diversas intimidades de los royals y también habla de su propia actualidad.

Sarah Ferguson contó en su podcast cuál es el juego de mesa favorito de la familia real británica. Fuente: EFE/ Facundo Arrizabalaga

El juego de mesa favorito de la familia real británica

Sarah Ferguson contó en su podcast: "les encantan los juegos, los juegos de mesa, los juegos de cartas, el Scrabble, los rompecabezas". Al parecer, el scrabble es el juego de mesa favorito de la familia real británica. Varias veces se lo ha mencionado en conversaciones y entrevistas acerca de la corona de aquel país.

En 2022, la actriz Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, mencionó que ella "juega mal" al scrabble, el famoso juego en el que hay que formar palabras dentro de un tablero con fichas que representan letras. La duquesa de Sussex confesó esto luego de que se haya rumoreado que había disputado una partida con Kate Middleton, esposa del príncipe William.

Además, a la propia princesa de Gales se le había consultado hace más de diez años si ella o su esposo eran más competitivos, a lo que ella respondió que nunca podían terminar una partida de scrabble porque uno de los dos "termina el juego de repente".

Por otro lado, en la famosa serie de televisión The Crown, en una escena se puede ver a quien fuera primera ministra Margaret Thatcher en una sala junto a los royals británicos, mientras estos juegan al 'ibble dibble'.

En dicho podcast, Sarah Ferguson mencionó además que a su nieta Sienna le gusta jugar con ella al Thomas the Tank Engine. La exesposa de Andrés de York se refiere a Sienna, la hija de la princesa Beatriz de York, como su "mini yo" y como "Gee-Gee" y mencionó que cuando sus padres están fuera "y Gee-Gee está al mando, es realmente divertido".