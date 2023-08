Cuáles son los requisitos para acceder a la visa de trabajo que da Japón a los argentinos

Japón ofrece una visa de trabajo por un año a aquellos extranjeros que cumplan con ciertos requisitos. El documento brinda la oportunidad de conocer la rica cultura nipona, sus impactantes paisajes, monumentos y gastronomía. El programa Working Holiday tiene un total de 400 vacantes para quienes quieran mudarse a este país.

El programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años que estén interesados en vivir la aventura de hacer turismo y trabajar en el exterior de manera legal durante 12 meses.

Para aplicar no es necesario hablar japonés, sin embargo, manejar el idioma local agilizará la vida cotidiana en el país, las relaciones y brindará mejores oportunidades laborales.

Esta visa habilita a tomar los trabajos conocidos como Arubaito (o su abreviación Baito), es decir los trabajos por hora o temporada. El máximo de horas que pueden trabajar es de 35/40 semanales, aunque la cantidad es a convenir con el empleador y todo dependerá de si los contratan por temporada. Los jóvenes utilizan mucho este documento para trabajar en los centros de ski nipones.

Japón es conocido mundialmente por su cultura y paisajes. Foto: Shutterstock

¿Cómo acceder a la visa laboral de Japón?

Aquellos que viven en otras provincias y fuera de Ciudad de Buenos Aires, deberán iniciar el trámite de manera virtual, enviando un correo electrónico a conbsas@bn.mofa.go.jp. Mientras que aquellos que viven en CABA podrán hacerlo de manera presencial en las oficinas de la embajada, solo deberán llevar la documentación correspondiente.

En cuanto a los requisitos para aplicar a la visa Working Holiday de Japón, son: tener nacionalidad argentina, tener domicilio en Argentina al momento de aplicar, tener entre 18 y 30 años, no estar acompañado por personas dependientes, salvo que tengan sus propias visas, tener un pasaporte argentino vigente, disponer del pasaje de ida y vuelta a la Argentina o los fondos suficientes para poder comprarlo (monto de 2.000 dólares), disponer de fondos suficientes para asumir la manutención durante el período inicial de estancia en Japón (alrededor de 2.000 dólares más), tener la intención de abandonar Japón al término de su estancia, no haber obtenido anteriormente una visa Working Holiday para este mismo país, no tener antecedentes penales.

Además, hay que contar con ciertos documentos para acceder a esta visa de 12 meses. Además del pasaporte y DNI vigente, se debe contar con currículum vitae con información clave y concisa, hecho en base a este modelo: https://www.ar.emb-japan.go.jp/itpr_es/WorkingHolidayArgentinaJaponAnexo1.html; presentar un plan de viaje estimado durante el período de permanencia en Japón hecho sobre este modelo:

https://www.ar.emb-japan.go.jp/itpr_es/WorkingHolidayArgentinaJaponAnexo2.html.

Los interesados, además, deberán indicar de forma detallada: fechas y destinos que se planea visitar, qué tipo de actividades se van a realizar (trabajo, estudio, tiempo), a qué lugares se piensa viajar y los motivos por los que se elige cada lugar. Toda esta información debe estar traducido al inglés.

Los interesados en acceder a la visa también deben presentar una nota en la que se expliquen los motivos por los cuales se desea participar del programa Working Holiday en Japón. Se trata de una carta de motivación y es importante recordar que el motivo principal siempre debería ser ir de vacaciones al país nipón.

También se deberá completar y presentar el formulario de solicitud de visa completo que se deberá descargar de este link: https://www.ar.emb-japan.go.jp/ContenidoJP/informes/04VisaShinseisyo.pdf

A toda la documentación se le deberá sumar una foto reciente tipo carnet (4,5cm x 4,5cm, de frente y fondo blanco), comprobante que justifique los medios económicos con los que se pueda acreditar la solvencia y estabilidad, el monto de la cuenta debe ser de 4.000 dólares, o de 3.000 dólares más el pasaje de ida comprado, o de 2.000 dólares más los pasajes de ida y vuelta adquiridos.

Aquellos que se postulen también deberán presentar seguro médico internacional válido durante el período de estancia en Japón, certificado médico traducido al inglés y certificado de antecedentes penales.

Cuando toda la documentación esté lista, los jóvenes argentinos interesados, que además cumplan con los requisitos pautados, podrán solicitar su visa Working Holiday para trabajar y viajar por Japón durante 12 meses.

Una vez en Japón, se deberá solicitar la Inscripción para la estadía en una Oficina del Gobierno Local y en un plazo de 14 días.