Carlos III y la reina Camilla volvieron a coronarse: conoce los detalles

Carlos III fue coronado hace dos meses como rey del Reino Unido, por lo que Camilla Parker Bowles se consagró como reina consorte. Sin embargo, el miércoles 5 de julio tuvieron una nueva coronación en la Semana Real de Edimburgo en Escocia, una de las cuatro naciones que forman parte del reino.

Carlos III suele usar el "kilt", la pollera escocesa, cuando visita Escocia. Fuente: Mujer Hoy

Se sabe que las cuatro naciones del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales) no tienen la mejor de las relaciones entre ellas. La más rebelde y que ha intentado la independencia en más de una ocasión es Escocia, por lo que no le resulta nada fácil a la Casa de Windsor visitar esa nación.

Carlos III, Camilla Parker Bowles y una nueva coronación

Fiel a la tradición de que en el pasado (hasta 1603) Escocia e Inglaterra tenían reyes distintos, Carlos III viajó junto a su esposa a Edimburgo, la capital escocesa, para realizar una nueva celebración de la proclamación.

Los acompañaron William, el príncipe de Gales, y su esposa Kate Middleton, la princesa de Gales, quienes son conocidos en Escocia como los Duques de Rothesay.

Los reyes del Reino Unido con el príncipe y la princesa de Gales, en la Catedral de St. Giles en Escocia. Fuente: El País

Miles de personas se agolparon en la Royal Mile, una de las calles principales de Edimburgo, para presenciar la procesión de los monarcas desde el Palacio Holyroodhouse, donde realizaron la proclamación oficial, hacia la Catedral de St. Giles, donde se hizo el servicio religioso. A su llegada, sonó la canción "God save the King" y el himno escocés.

Ya en la Catedral se realizaron los Honores de Escocia, en los que Carlos III recibió las joyas más preciadas de la corona británica, incluyendo la corona de Escocia que había sido hecha para el rey Jacobo V en 1540 y utilizada por María de Estuardo en 1543.

La impresionante corona de Jacobo V que le entregaron a Carlos III en Escocia. Fuente: El País

Hubo representantes de varias religiones además del cristianismo, como el islam, el judaísmo y el budismo. Hay que tener en cuenta que el Primer Ministro de Escocia, quien estuvo presente, es Humza Yousaf, de religión musulmana.

Hubo protestas en las calles