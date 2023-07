Por esta razón nunca se debería llevar el pasaporte en el carry on en los viajes en avión

El pasaporte es una de las puertas de acceso a destinos internacionales para aquellos viajeros que vuelan al exterior. Es por ello, que este documento es sumamente importante y debe estar siempre en el radar del viajero, tanto antes de trasladarse hacia el aeropuerto, como durante el tiempo que pase allí, al llegar al destino y luego antes de regresar.

En cada viaje internacional es probable que muchos viajeros se sienta en la tentación de guardar su pasaporte en el carry on, pero colocarlo en el equipaje de mano puede traerle serios problemas. Así lo sostiene la revista internacional especializada en viajes, Travel & Leisure.

Es que, por lo general, las aerolíneas en vuelos internacionales permiten llevar un artículo personal y un bolso de mano en la cabina del avión; por comodidad muchos pasajeros escogen guardar su pasaporte en el equipaje de mano. Sin embargo, puede pasar que si el avión está en su máxima capacidad, es probable que se solicite a algunos pasajeros que se encuentran en la puerta de embarque que despachen sus maletas carry on por falta de espacio para guardarla en los compartimentos de cabina.

Es en ese momento en el cual puede surgir el inconveniente. Si el pasajero no recuerda que guardó el documento en su valija, que deberá despachar por pedido de los agentes de la aerolínea, el pasaporte quedará guardado allí. Cuando se registe el equipaje de mano en la puerta de embarque, se lo etiquetará hasta su destino final y luego un miembro del personal de tierra lo llevará desde la puerta de embarque hasta la bodega de carga del avión.

A partir de ese momento, el pasajero no podrá recuperar su equipaje hasta que llegue al reclamo de equipaje. Si ha puesto su pasaporte en esa bolsa y está trasladándose a otro país, eso significa que probablemente no tendrá su pasaporte con él cuando llegue al control fronterizo. Esto sería un problema porque los mismos se encuentran antes de las cintas donde se retira el equipaje despachado, el agente de la aduana sin ese documento es probable que no le permita ingresar al país.

La mejor opción es llevar el pasaporte con el equipaje personal o con uno mismo. Foto: Shutterstock

"Si registra su equipaje en la puerta de embarque y accidentalmente tiene su pasaporte, lo mejor que puede hacer es acercarse a un representante de servicio al cliente de la aerolínea en la puerta donde llegó el avión para informarles lo que sucedió", explicó Dan Bubb, profesor de la la Universidad de Nevada, Las Vegas y ex piloto de línea aérea, a Travel + Leisure.

En algunos casos, el personal del aeropuerto podría ubicar su equipaje y llevárselo para que complete su proceso de inmigración, pero eso es cuestión de suerte. Otra opción sería ponerse en contacto con la embajada de su destino y esperar que puedan ayudarlo a encontrar una solución.

Si se presenta en una frontera sin pasaporte, lo más probable es que rechazarán a la persona y no podrá ingresar a ese país. Por ello, lo enviarán de regreso en el primer vuelo a su país de origen.

Ahora bien, distinta será la historia si nota que no tiene el pasaporte al intentar ingresar a su país de residencia. En ese caso, es posible que pueda pedir ayuda a los agentes de la aduana para que lo identifiquen y permitan ingresar.