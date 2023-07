Dos estilosos looks de la reina Letizia con zapatillas

La reina Letizia es conocida por su inconfundible y elegante estilo a la hora de vestir, y sus zapatos siempre ocupan un rol importante en el mismo. Sin embargo, la esposa de Felipe VI también sabe cómo lucir zapatillas y cómo combinarlas a la perfección con looks más cómodos y relajados.

La reina Letizia y sus Iker de Panama Jack que fueron furor y, sin duda, se convirtieron en uno de sus aliados en sus looks comfy. - Fuente: casareal.es

La reina Letizia y dos ocasiones en las que mostró sus zapatillas preferidas

1. Panama Jack

A pesar de medir 1,70 metros, la reina Letizia usa zapatos con taco alto de forma asidua, y en esto quizás influye el hecho de que su esposo le lleva casi 30 centímetros de diferencia: mide 1,97 metros.

Sea por el motivo que fuese, lo cierto es que este tipo de calzado casi siempre es protagonista en sus looks, lo que no quiere decir que no existan excepciones.

En contadas ocasiones, la royal de 50 años se deja ver con zapatillas, lo que constituye toda una sorpresa cuando se trata de sus actividades oficiales como reina consorte.

Una de ellas se dio en julio de 2021, cuando doña Letizia y el rey Felipe VI presidieron la ceremonia de apertura del Año Jacobeo 2021-2022 en la localidad Navarra de Roncesvalles.

Acorde a las circunstancias (tuvieron que recorrer un tramo a pie del Camino de Santiago), Letizia apostó por unas zapatillas modelo Iker de la firma española Panama Jack y en color marrón arena, el mismo que el resto del outfit.

2. 24HRS

También en 2021, en el mes de septiembre, los reyes hicieron una visita a la isla canaria de La Palma para visitar la zona afectada por una erupción volcánica originada en Cumbre Vieja.

La madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía sorprendió con un nuevo look basado en zapatillas, en este caso unas sneakers de 24HRS de color nude y suela blanca.

El outfit general fue parecido al anterior, aunque en este caso la royal lució uno de características más veraniegas. En la parte de abajo usó un pantalón de Hugo Boss de color arena y en la superior apenas una remera lisa de color blanco.

Tal como suele ocurrir con las prendas que exhibe Letizia y otras royals europeas, entre ellas Kate Middleton y Máxima de los Países Bajos, las zapatillas que mostró la reina consorte en aquella oportunidad se agotaron casi de manera inmediata: en apenas unas horas, 24HRS se quedó sin stock del modelo en cuestión.