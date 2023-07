Todas las fotos de la exclusiva alfombra roja del avant premiere de Oppenheimer en el Malba

El Museo Malba fue el escenario elegido para realizar, el pasado martes 18, el avant premiere de Oppenheimer, uno de los más esperado del año. La función exclusiva contó con la presencia de numerosas celebrities del mundo del espectáculo, periodistas e influencers.

La película es presentada por Universal Pictures y está basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, ganador del Premio Pulitzer, de Kai Bird y el Martín J. Sherwin. El film, dirigido por Christopher Nolan, está protagonizada por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, y la actriz ganadora del Globo de Oro Emily Blunt interpreta a su esposa, la bióloga y botanista Kitty Oppenheimer.

Algunos de los famosos y celebrities que no quisieron perderse el avant premiere fueron Carla Peterson, Griselda Siciliai, Damián De Santo, Vera Spinetta, Narda Lepes, Flor Torrente, Gabriel Corrado, Diego Peretti, Emanuel Horvilleur, José Cicala Fabián Medina Flores, Mirta Busnelli, Cladia Piñeyro, Gabriel Oliveri, Diego Iglesias, Barbie Simons y Eduardo Sacheri.

Sobre el film Oppenheimer

Oppenheimer se trata de un thriller épico que sumerge al público en la vibrante paradoja de un hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

Además, de Murphy y Blunt, el film cuenta con las actuaciones de de Robert Downey, Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh.

Los títulos de Nolan, incluidos Tenet, Dunkirk, Interstellar, Inception y la trilogía The Dark Knight, han ganado más de $ 5 mil millones en la taquilla mundial y han recibido 11 premios Oscar y 36 nominaciones, incluidas dos nominaciones a Mejor Película.

El film se estrena en todos los cines este jueves, 20 de julio

