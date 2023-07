Este fue el elegante look con el que se lució la reina Letizia: no podrás creer su sencillez

La reina Letizia y el rey Felipe VI acaban de presidir la gala de los Premios Internacionales de Periodismo de ABC. Teniendo en cuenta su pasado en la profesión, se trata de un evento especial para la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Por esto mismo, lució un impecable look que tuvo como estrella principal un sencillo vestido de características asimétricas.

Doña Letizia volvió a brillar ante la vista de miles de personas con un look en tono azul celeste con el que, una vez más, demostró su gran pasión y conocimiento sobre moda. - Fuente:casareal.es



La reina Letizia y Felipe VI entregan los Premios de Periodismo de ABC

El de los Premios Internacionales de Periodismo de ABC es uno de los varios eventos que más se destacan en la agenda anual de la reina Letizia y Felipe VI. En esta ocasión, los royals se dirigieron hacia la nueva sede del periódico en Madrid y presidieron la gala en la que se entregaron las distinciones.

“Como yo creo que todos sabéis, esta gala tradicional de los Cavia contiene este año una doble celebración a la que la reina y yo nos sumamos de manera especial: entregar los Premios Cavia, Luca de Tena y Mingote, santo y seña del mejor periodismo. Es un placer y un honor, de manera que gracias por vuestra invitación”, expresó el rey en el discurso que dio ante todos los presentes.

Asimismo, manifestó su reconocimiento y el de su esposa hacia todos los profesionales involucrados y celebró “los 120 años de ABC al servicio de sus lectores”.

Elegancia real: todo sobre el look de la reina Letizia en los Premios de Periodismo de ABC

No es la primera vez en la que doña Letizia sorprende con el look que luce para una gala de los Premios de Periodismo de ABC. Teniendo en cuenta su pasado profesional en los medios de comunicación, no sería raro que esto explique la importancia que le da al evento.

En esta oportunidad, la royal de 50 años se destacó con un vestido de dos piezas de Maksu, una firma española que tanto ella como su hija, la princesa Leonor, han sabido exhibir en el pasado.

Se trata de un conjunto de características asimétricas y confeccionado en seda azul. La reina Letizia combinó el mismo con una cartera de Magrit y unos zapatos de taco alto de Jimmy Choo, ambos en tono dorado.

Con pendientes a juego, la reina consorte exhibió su ya característico maquillaje y apeló a un peinado de cabellera suelta y raya al medio.