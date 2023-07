Mirá quién vino: hoy, Noelia Torres

MDZ recibe la colaboración del sitio especializado en la comunicación de novedades del mundo del vino, The Wine Time, La publicación desembarcó en MDZ con una sección especial que nos permitirá conocer más sobre los protagonistas del mundo del vino en la República Argentina.

"Mirá quien vino" es un espacio que, a través del ya archiconocido ping pong, esa clásica entrevista instantánea y liviana, podremos adentrarnos en las preferencias, gustos e inclinaciones de los responsables de hacer grandes vinos que nos enorgullecen y ubican en el mundo como uno de los países más reconocidos de la industria.

Hoy conoceremos más a Noelia Torres. Noelia es licenciada en Enología egresada de la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza y cuenta además con un postgrado en “Gestión de Calidad del viñedo al vino”.

Esta talentosa enóloga estuvo en bodegas como Lagarde, Diageo y Terrazas de los Andes, y pasó 15 años como gerente de Enología en Viña Cobos, donde tuvo la oportunidad de liderar proyectos como Cobos, Bramare Vineyard Designated y Cocodrilo.

Noe es una de las enólogas argentinas más queridas.

El ping pong

Edad: 43 años.

Cargo que desempeña en su empresa: Enóloga y socia en Marchiori & Barraud.

- ¿Dónde naciste?

- En Mendoza, en el Hospital Español.



- ¿Tenés algún hobby?

- Caminar, armar rompecabezas y disfrutar de los míos.



- ¿Qué es lo que mejor sabés cocinar?

- Ñoquis de papa.



- ¿Se puede tomar vino tinto con soda o con hielo?

- Obvio que sí, el vino se puede tomar como cada uno lo disfrute. Mi consejo es: primero solo y después hielo, soda o los dos.



- ¿A cuáles de tus colegas admirás?

- A varios, entre ellos a Andrea Marchiori y Luis Barraud.



- ¿Choripan o sushi?

- Choripan.



- Un lugar en el mundo…

- La Cordillera de los Andes en todas las estaciones.



- ¿Que tomás cuándo no tomás vino?

- Mucha agua, cynar con pomelo y gin tonic.



- ¿Cuál es tu golosina preferida?

- Las gomitas ácidas Mogul Extreme.



- ¿Messi o Maradona?

- Messi.



- ¿Boca o River?

- El Tomba.



- Red social preferida…

- Instagram.



- Canción favorita…

- “Stairway to Heaven” de Led Zepellin.



- ¿Cuál es la mejor película que viste?

- Creo que la última que me impacto fue “Argentina 1985”.



- ¿Admirás o has admirado a algún político?

- No



- ¿A qué tres famosos invitarías a cenar?

- Lionel Scaloni, Rolón y Campanella.



- Restaurante favorito…

- Me gustan muchos y en Mendoza elegiría “La Gloria”.



- Recomendanos un vino que hagas vos y otro de algún amigo…

- Cuartel 2 Cabernet Sauvignon de Marchiori & Barraud y Nieto Senetiner Semillón de Santiago Mayorga.