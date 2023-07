Los mejores y peores vestidos de los premios Martín Fierro 2023

Cada año APTRA realiza la entrega oficial de los Premios Martín Fierro, este evento es reconocido por su icónica alfombra roja y este año tuvo lugar en el famoso hotel Hilton, ubicado en Puerto Madero.

Para este día tan esperado, los invitados se preparan meses, eligiendo el mejor outfit, make up y peinado.

Sin embargo, esta edición de los premios ha dado que hablar porque para muchos especialistas de la moda ha sido una de las más terroríficas a la hora de hablar de looks. Fueron muchos los que no acertaron con sus elecciones, hubo colores que fueron un "NO" total, y algunos definitivamente se decidieron por opciones que fueron calificadas como "un espanto".

Entre los errores más mencionados, algunos se quejaron de las transparencias que no se ven bien y otros de la mala combinación de accesorios.

La novia de Alfa usó un vestido corto de color Violeta en los Premios Martin Fierro.

Verónica de la Canal eligió el rojo pero su look dañaba las retinas.

Por otro lado encontramos a personas que siempre logran acertar a la hora de vestirse, ya sea por que poseen un asesor de imagen o trabajan con diseñadores que conocen muy bien sus gustos. Los looks total black resaltaron en esta alfombra roja, y también los vestidos estilo princesa como es el caso de Wanda Nara y Pampita.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

¡Diosa total!

El clásico corte sirena y el uso de corset son tendencias que a pesar de los años, siguen siendo una buena opción para este tipo de eventos. Podemos ver a Julieta Poggio con un corset divino color negro, por otro lado, Cristina Pérez eligió el color gris.

Julieta Poggio.

Ganadora de un Martin Fierro, Cristina Pérez.

Las telas bordadas junto con transparencias siempre son una excelente opción

Mica Viciconte.

Matilda Blanco.

Increíble este look.