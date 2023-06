El fabuloso y elegante vestido con el que Letizia celebró un día importante

El pasado martes 30 de mayo se realizó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el acto por el Día Mundial de la Cruz Roja, una de las organizaciones de salud más importantes del mundo. Para esta ocasión, la reina consorte Letizia Ortiz dio un discurso y entrego algunas medallas de oro en nombre de la organización.

Entre las organizaciones premiadas por la Cruz Roja estuvieron la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que cumple 75 años; el Equipo de Investigación contra el cáncer del IRB; las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales; y la revista Ethic.

El vestido de la reina Letizia Ortiz. Fuente: Instagram @Casarealdeespaña

El look de Letizia Ortiz en el Día Mundial de la Cruz Roja

La madre de la princesa de Asturias, Leonor, y de la infanta Sofía se lució con un vestido ikat muy llamativo y colorido, combinando los colores naranja, rosa, violeta, celeste y negro. La prenda pertenece a la marca Philippa 1970 y tiene un valor de unos 325 euros. Es la primera vez que se la ve a la esposa de Felipe VI con este vestido.

Además, Letizia Ortiz apareció con un bolso de mano de color fucsia con asa corta metálica de Carolina Herrera que tiene un costo de 825 euros. En cuanto al calzado, llevó unos zapatos de salón destalonados de cuero negro de Massimo Dutti.

Por último, los accesorios fueron unos pendientes doble daga de la marca Gold and Roses, cuyo costo casi ronda los 2700 euros.

El look de la reina Letizia Ortiz. Fuente: Instagram @Royalfashionpolice

Letizia Ortiz habló en ucraniano

La esposa de Felipe VI se animó a decir algunas palabras en ucraniano. Esto fue con el motivo de entregarle a la Cruz Roja de aquel país una medalla de oro en honor a la situación de guerra que están padeciendo y a cómo está ayudando la organización en el este de Europa.

"Laskavo prosymo do Ispaniyi", pronunció Letizia Ortiz, seguido de un "Creo que significa ‘bienvenido a España’ en ucraniano, si no me equivoco".

Letizia Ortiz y su estiloso vestido en el Día mundial de la Cruz Roja. Fuente: Instagram @philippa1970official

Nikola Polishchuk, el presidente de la Cruz Roja de España, recibió la medalla de oro y le agradeció a la asturiana y a toda España por su apoyo: "Todo el pueblo agradece la inestimable ayuda y su sincera voluntad de responder a la crisis humanitaria de Ucrania. Están ayudando a salvar una nación".