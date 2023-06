Mirá Quién Vino: hoy Estela Perinetti

Desde hoy, el sitio especializado en la comunicación de novedades del mundo del vino, The Wine Time, colabora con MDZ con una sección lúdica y que nos permitirá conocer "el lado B" de los winemakers argentinos.

"Mirá quien vino" es una sección que, a través del formato de entrevista rápida y liviana, podemos relajarnos y adentrarnos en las preferencias, gustos e inclinaciones de los responsables de hacer grandes vinos que nos enorgullecen y ubican en el mundo como uno de los países más reconocidos de la industria.

Hoy el ping pong lo contesta Estela Perinetti, ingeniera Agrónoma mendocina con una importante trayectoria en la vitivinicultura nacional. Wines of Argentina resume su presentación explicando que fue enóloga principal de Escorihuela Gascón, trabajó en Catena Zapata y años después estuvo a cargo de Luca y La Posta de Laura Catena, por nombrar sólo un par de establecimientos.

También es consultora y desarrolladora vitivinícola, y en 2019 fundó su propia empresa, Las Estelas Wines, con base en una finca familiar de Tupungato. Es una de las brillantes mujeres en la industria del vino.

Estela Perinetti.

El ping pong

Edad: 52 años

Cargo que desempeña en su empresa: Enóloga, Gerente general y propietaria en Las Estelas Wines.

- ¿Dónde naciste?

- En Mendoza.



- ¿Tenés algún hobby?

- Ciclismo de montaña, esquí y flamenco.



- ¿Qué es lo que mejor sabés cocinar?

- Un poco de todo. Invento platos con cualquier ingrediente, pero no sé si tengo una gran especialidad.



- ¿Se puede tomar vino tinto con soda o con hielo?

- Sí, según el tipo de vino. Si es poco tánico y tiene buena acidez, perfectamente.



- ¿A cuáles de tus colegas admirás?

- Alejandro Vigil, Mauricio Vegetti y Belén Iacono.



- ¿Choripan o sushi?

- Sushi.



- Un lugar en el mundo...

- Burdeos en Francia.



- ¿Que tomás cuándo no tomás vino?

- Cerveza.



- ¿Cuál es tu golosina preferida?

- Chicles Beldent.



- ¿Messi o Maradona?

- Messi



- ¿Boca o River?

- River



- Red social preferida…

- Instagram.



- Canción favorita...

- Miles y de todo estilo, pero “Je Veux” de ZAZ puede ser una.



- ¿Cuál es la mejor película que viste?

- “Le Concert” de Radu Mihaileanu.



- ¿Admirás o has admirado a algún político?

- A Nelson Mandela.



- ¿A qué tres famosos invitarías a cenar?

- Messi, Rosalía y Ricardo Darín.



- Restaurante favorito…

- Aramburu en Buenos Aires.



- Recomendanos un vino que hagas vos y otro de algún amigo...

???????- Las Estelas Pinot Noir y Catena Zapata Adriana Fortuna Terrae.