El chef del mejor restaurante del mundo cocinó en Mendoza y su historia está en Netflix

Esta semana se conoció cuál es el restaurante que se quedó con el galardón al mejor del mundo en los The World's 50 Best Restaurants, que se anunciaron en una ceremonia que se llevó a cabo en Valencia, España. El premio viajó hasta América del Sur, por primera vez un local gastronómico de Latinoamérica ocupa el primer lugar.

El primer puesto de los The World's 50 Best Restaurants, el cual reúne a los mejores cocineros del planeta, fue para el restaurante Central, ubicado en Lima (Perú), perteneciente al chef Virgilio Martínez.

“Queremos ser el mejor espacio para trabajar del mundo, no solo el mejor restaurante del mundo”, reivindicaba Virgilio Martínez en la rueda de prensa posterior. Pía León y él son los propietarios de Central, el restaurante que encabeza el listado de The World's 50 Best Restaurants y que el año pasado se ubicó en el puesto número 2.

La historia de este chef y su restaurante peruano puede conocerse en Netflix con el documental "Virgilio", de Alfred Oliveri. La pieza audiovisual está disponible en la plataforma on-demand desde el 20 de junio y cuenta en detalle los secretos del cocinero. En este film Martínez abre su corazón, comparte su mayores desafíos y su visión, una película que promete emocionar e inspirar.

Luego de dos meses cerrado por la pandemia, Central volvió a abrir sus puertas.

La productora a cargo es House of Chef, de Alfred Oliveri; esta es la primera casa productora en América Latina, especializada en films sobre el mundo de la cocina, el vino y los destilados.

En esta producción, la identidad de la gastronomía peruana es homenajeada a través del viaje de Virgilio Martínez hasta las Terrazas de Moray. Un trayecto que marca la reapertura del restaurante Central y el centro de investigación Mil en Cusco, luego de dos años de dolor e incertidumbre causada por la pandemia.

Exactamente dos años después de este doloroso cierre, Virgilio viaja hasta las Terrazas de Moray para reabrir el restaurante Central y su centro de investigación en la zona de Cusco. A lo largo de todo este proceso lo acompaña su esposa Pía León, quien fue galardonada como la mejor chef femenina del mundo.

Virgilio Martínez junto a Alejandro Vigil.

“Este film es una oportunidad de compartir el trabajo que venimos realizando con la gastronomía, y mostrarlo a nivel global. Queremos transmitir la importancia de la unión de fuerzas en distintos campos, que las personas crean en nuestra diversidad, y que reconozcan nuestras virtudes y el camino de los sueños a pesar de las adversidades” comenta Virgilio sobre el documental.

Oliveri recordó los años de planificación y filmación con emoción. “Llegamos con un guión sólido pero el viaje se convirtió en una verdadera aventura. También está la historia de amor con Pía”