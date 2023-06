Mira lo que está haciendo el príncipe Andrés por miedo al rey Carlos III

La del príncipe Andrés y el rey Carlos III es una de las mayores polémicas que se vive en la actualidad en el seno de la Familia Real británica. El flamante monarca pretende que su hermano se vaya de la casa donde vive, pero este se niega y sale cada vez menos de su hogar por temor a que lo desalojen.

El príncipe Andrés no tiene intenciones de mudarse, pero su situación económica lo llevaría a hacerlo, sumada a la presión mediática y del entorno real. - Fuente: royal.uk

Harry no es el único: el príncipe Andrés y la polémica que protagoniza junto a su hermano, el rey Carlos III

Tras el torbellino que supuso la publicación del libro de memorias del príncipe Harry y la polémica que giró en torno a su presencia o no en la coronación real, el rey Carlos III parece no encontrar sosiego en cuanto a las internas de la Familia Real británica.

La relativa calma que vive ahora en el vínculo con su hijo menor se ve interrumpida por otra seria polémica: la que protagoniza su hermano, el príncipe Andrés. A nivel general, la misma no es actual ya que se remonta a un par de años atrás y a las acusaciones que involucran a este con el caso de Jeffrey Epstein.

Andrés ya no es miembro activo de la Familia Real británica y su asignación económica se vio drásticamente reducida. Carlos III, quien ahora que es rey busca implementar un modelo de monarquía más austero, también pretende que el príncipe abandone el Royal Lodge, el hogar en el que vive junto a Sarah Ferguson, su exesposa.

Pero el royal acusado se niega a hacerlo y argumenta que en 2002 firmó un contrato de arrendamiento por 75 años. Mientras tanto, su capacidad económica va quedando chica respecto a los gastos que implica el mantenimiento del hogar.

Increíble: el príncipe Andrés se niega a salir de su hogar por temor a que Carlos III lo desaloje

El nuevo episodio de esta polémica fue compartido por el Daily Mail. Este periódico dio a conocer que el príncipe Andrés habría llegado a una medida extrema con tal de no conceder nada a las intenciones de su hermano.

Según fuentes vinculadas a la Familia Real británica, en el Royal Lodge se están llevando a cabo importantes tareas de mantenimiento, entre ellas obras por la renovación del tejado.

Las mismas implicarían un desequilibrio importante en la dinámica hogareña del día a día, y lo más práctico para todos sería que sus habitantes se muden mientras se realizan el trabajo.

Andrés, sin embargo, no tiene intenciones de trasladarse por temor a que luego no lo dejen volver a ingresar. De acuerdo con The Times, el royal pasa buena parte de su tiempo viendo televisión, tiene contacto con sus nietos, pero casi no dispone de amigos y no sale.

Lo cierto es que todavía no está dicha la última palabra entre esta polémica que protagonizan Carlos III y el príncipe Andrés. El padre de William y Harry desea que su hermano se vaya de la propiedad que hasta el 2002 habitó la Reina Madre.

No obstante, la posibilidad de tener que pagar una indemnización por el incumplimiento de contrato lo harían cambiar de planes debido al gasto que esto supondría para la monarquía.