Tiembla Máxima de los Países Bajos: Beatriz se lució con un increíble y elegante look negro

Con motivo de la apertura del Holland Festival, uno de las celebraciones internacionales de artes escénicas más importantes de Europa, Beatriz de los Países Bajos asistió al evento en Ámsterdam, la capital del reino, junto a su familia. Para la ocasión eligió vestimentas en tonos negro, un color que la suele dejar muy bien parada.

Beatriz de los Países Bajos y su look negro y elegante. Fuente: Instagram @koninklijkhuis

El elegante look de Beatriz de los Países Bajos

A la princesa de Orange-Nassau se la vio con una blusa negra y gris bastante brillosa que fue cubierta por un amplio blazer en la misma gama de colores. La pieza se destacaba por sus botones en la parte baja y mangas largas holgadas que le daban un toque de sofisticación a todo el look.

En la parte inferior, Beatriz utilizó un pantalón recto negro de pata ancha, y un calzado de sandalias planas con una hebilla en el empeine.

El Holland Festival al que asistió Beatriz de los Países Bajos

Este festival internacional tuvo su 76ª edición y se realizó en Ámsterdam. La princesa de Lippe-Biesterfeld asistió junto a su nieta Zaria, la Condesa de Orange-Nassau, y la madre de Zaria, Mabel Martine Wisse Smit, quien es la viuda de Juan-Friso de Orange-Nassau, segundo hijo de Beatriz que falleció en 2013 por un accidente de esquí.

Zaria, de 16 años, es la segunda de las dos hijas que tuvieron Juan y Mabel, la primera es la condesa Luana, quien tiene 18. Ambas nacieron en Londres, Inglaterra.

Mabel de Orange y el principe Friso. Fuente: Vanitatis

El festival, que espera convocar a miles de turistas y residentes de los Países Bajos, comenzó el 1 de junio y estará durante todo lo que resta del mes. El Holland Festival tuvo en su apertura la realización de la obra dramática Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, de Complicité y que fue dirigida por Simon McBurney.

Esta trama, un thriller mágico, está basada en un libro escrito por la autora polaca ganadora de un premio Nobel Olga Tokarczuk.

Otras actividades de Beatriz de los Países Bajos

Al igual que su hijo y su nuera, Beatriz tiene una agenda muy cargada. Luego de presentarse en el Holland Festival, fue a un aniversario de la apertura del Museo Van Gogh, también en la capital del país. Días después viajó a La Haya para una exposición de esculturas de Lange Voorhout, y participó de la entrega de "Los claveles de plata" en Ámsterdam.