Un festival gastronómico lleno de música, delicias y amor patriótico

Para los festejos del 25 de mayo, la Municipalidad de Godoy Cruz organizó una edición especial del Festival Chicharrón. La "Edición Patria" se llevó a cabo en el nuevo sector restaurado de Bodega Arizu, en calle Belgrano al 1400.

El flamante espacio cultural fue entonces la sede de una nueva edición de este evento que se viene realizando mensualmente desde febrero de 2023, en el que el público puede disfrutar de diferentes expresiones culturales como comidas y shows artísticos.

El ciclo gastronómico Chicharrón tiene modalidad mensual y temática; y está organizado por la Municipalidad de Godoy Cruz con el fin de brindar actividades culturales y recreativas a los mendocinos totalmente gratis, ya que los visitantes pueden ingresar sin pagar entrada. Una vez dentro del predio, pueden acceder libremente a los shows y clases de cocina sin costo adicional. Además es bueno destacar que se puede comprar en cada puesto los platos y bebidas que deseen.

"Me parece un paseo espectacular. Estamos disfrutando muchísimo con mi familia, y te soy sincera... no tenía ganas este año de ponerme a cocinar el locro! Así es que esta opción me salvó la vida", confesó Patricia, una abuela que llevaba en mano varias porciones para compartir con sus nietos.

"Yo saqué a bailar a mi novia una samba y una chacarera. ¡Qué buenos los ballets!", aportó Gonzalo, un abogado que mostró sus dotes de bailarín folklórico.

El locro fue uno de los platos más pedidos.

La propuesta gastronómica estuvo formada por stands con platos típicos alusivos a la fecha patria. Hubo cocina de fuegos, pastelerías con delicias regionales, barra de bebidas, vinos y cervezas, todas ubicadas en el área del playón al aire libre, y en el espacio cerrado recientemente restaurado.

El puesto “Parrillero y Cantinera” estuvo despachando platos argentinos: la Costilla Imperial con chimi, el Locro Criollo con pan casero para compartir, pasteles (empanadas fritas), empanadas vegetarianas y sopaipillas con arrope de uva fueron algunos de ellos.

Por otro lado, el espacio “Lombardo” tuvo a disposición 3 variedades de sándwiches: de Vacío a la Llama, de Bondiola, y de Vegetales Asados; y también sopaipillas.

Asimismo, el público pudo disfrutar de una interesante grilla artística de música en vivo: tocaron La Rienda, Lucho Aberastain, Dúo Nuevo Cuyo y Algarroba.com. También se presentó el Ballet Municipal de Godoy Cruz.

¡No te pierdas a continuación la galería de fotos!

Silvana Capelli y Danilo Crisafulli.

Débora Pastor, Cecilia Báez y Cristian Awad.

Matías Romano, Carina Jeanneret, Ignacio Carretero, Natalia Favaro, Florencia Pereyra y Mauricio Molina.

Fernando e Irina, en una salida diferente.

Juliana Rez Masud y Ariadna Alvarez en su puesto.

El espacio Arizu lució repleto.

Jorge Quiroga y Silvia Beatriz Herrería.

Hugo Pereyra junto a su esposa, Zulma Guayama.

Ana Mitre y Ana Schmidt.

Martina Quiroga y Mariana Gantus: las reinas departamentales de Godoy Cruz dijeron presente.

Gastón Re junto a sus hijos Faustino y Juan Bautista.

Pamela Battagion, Claudia Varela y Leticia Varela.

Celeste Morales e Ignacio Macciardi.

Agostina Maltese, Carolina Meli y Camila Magaña.

Matías García, Santiago Rez Masud, la pequeña Francesca y Nora Rez Masud.

Sofía Noto y Julieta Abaurre, de "Quiero la carta".

Luciana, Ivana , el pequeño bebé Bruno, Caco y Betty.

Tadeo García Zalazar y Diego Costarelli recorrieron los stands.

Sebastián Pereyra uno de los que se lució con las empanadas y el locro.

Las carnes tentaron a varios comensales.

Fueron muchos los que se lanzaron a la pista de baile.

Alicia Sisteró junto a su hijo Manu Romera.

Hubo performances varias y mucho celeste y blanco.

Los chicos de Fran Coffee Makers dijeron presente.

Juliana Rez Masud y Ariadna Álvarez, Gonzalo Rez Masud y Martín Rez Masud.