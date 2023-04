Todo sobre el sorpresivo viaje del príncipe Harry a Londres

El príncipe Harry acaba de pasar varios días en Londres. Si bien la visita resultó sorpresiva para muchos, todo parecería indicar que el duque de Sussex la tenía planificada, ya que se debió a una situación judicial que involucra también a otras celebridades.

Harry inició una demanda contra los editores del Daily Mail y otros medios - Fuente The Duke and Duchess of Sussex (/sussexroyal) 88.8 KB View full-size Download

El príncipe Harry volvió a Londres: las claves de su inesperada visita

Hace ya varias semanas que se especulaba con la posibilidad de que el príncipe Harry volviera a su país natal. Sin embargo, esto respondía a la invitación que él y su esposa, Meghan Markle, recibieron para asistir a la coronación del rey Carlos III y de la reina consorte Camilla Parker Bowles.

Mientras continúa el enigma de si Harry asistirá al evento real o no, el príncipe decidió realizar una visita sorpresiva a Londres. Al parecer, la misma la tenía planificada, ya que responde a una situación judicial que lo involucra.

En concreto, la visita de Harry al Reino Unido se debió a que el duque de Sussex tenía que asistir a un juicio en el Tribunal Supremo. Se trata de una contienda legal que él mismo inició junto a otras celebridades como Elton John y Sadie Frost contra Associated Newspapers Ltd (ANL).

Londres: el príncipe Harry se hospedó en el hogar que debe abandonar de forma inminente

La de Harry y otros miembros de la Familia Real británica parecería ser una especie de Guerra Fría en la que las declaraciones lanzadas a la prensa se complementan con acciones estratégicas.

Unas semanas atrás trascendió que el rey Carlos III decidió desalojarlo de la casa en la que Harry vivió junto a Meghan Markle y su hijo Archie antes de mudarse a los Estados Unidos (Lilibet nació en California).

Se trata de una propiedad que se ubica en la finca de Windsor y que es conocida como Frogmore Cottage. Allí precisamente se hospedó Harry en su reciente visita al Reino Unido.

Es por esto que también se dice que el hermano menor del príncipe William habría aprovechado su estadía para terminar de organizar sus cosas que aún quedan en la residencia.

De acuerdo a lo informado, el plazo que le dio Carlos III para dejar la misma cubriría el día de la coronación real (6 de mayo). Habrá que ver, entonces, si Frogmore Cottage hospeda una vez más a Harry y a Meghan.