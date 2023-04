El increíble vestido que usó Juliana Awada al conocer a la reina Letizia y que seguro querrás tener

Juliana Awada (49) es reconocida por su elegancia y distinción. Suele crear estilos únicos, con detalles soñados, clásico pero siempre con un toque de tendencia y lujo sin exagerar. Jamás pasa desapercibida ni en Argentina ni en la escena internacional. Y es por eso que se vuelve referencia obligada para hablar de aciertos ¡Chequea este increíble vestido!

El cuello con detalle de encaje y textura en toda la parte superior del vestido de Dior con trama con encaje a rayas de Juliana Awada causó sensación entre sus seguidores. Fuente. Instagram @julianaawadalooks

Juliana Awada: fan de las mangas largas y el cuello cerrado en los vestidos

Con una actitud asertiva y decidida, Juliana Awada se ha ganado el respeto de los críticos de moda gracias a su destreza al combinar piezas para crear looks únicos.

Su estilo es una perfecta combinación entre la elegancia clásica y la modernidad, con prendas de colores plenos casi siempre. Sus favoritos son los neutros, a los que agrega distintas texturas, pero cuando sale de esa ecuación, va por los colores intensos que incluyen pigmentos magenta: fucsia, bordó y rojo en toda su gama.

Así, Juliana Awada consigue siempre una estética impecable y pulida. Gracias a su creatividad y su talento para mantenerse al día en las últimas tendencias de la moda.

Este increíble vestido rojo no es la excepción. Con un look creado especialmente para compartir un momento con los reyes de España durante 2019 y en su rol de primera dama, la empresaria textil optó por un vestido de Dior de mangas 3/4 ajustado en toda su parte superior y con cuello cerrado.

Mientras que Juliana Awada vistió un Dior, la reina Letizia optó por un modelo de Carolina Herrera para esa velada. Fuente. Instagram

La falda ligeramente acampanada con un volado grande contrastó con la silueta ajustada del torso y balanceó toda la figura.

Lo combinó con zapatos stilettos al tono y un clutch rojo de Flaneurba.

Si tienes un evento o fiesta, no dudes en imitar el truco de este increíble vestido de Juliana Awada con esta silueta de ensueño y no olvides que los stiletto suman elegancia siempre a cualquier look.



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.