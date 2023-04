Conoce a la bella nieta de Grace Kelly que es idéntica a ella

Camille Gottlieb es una de las nietas de Grace Kelly y, según dicen, es una de las que más se le parece. Tiene 24 años y es la menor de los hijos de Estefanía de Mónaco. Como sus padres la tuvieron sin estar casados, no forma parte de la línea de sucesión al trono monegasco.

En su cuenta de Instagram, Camille Gottlieb tiene 101 mil seguidores - Fuente: Instagram Camilloush (/camillerosegottlieb)

Camille Gottlieb: todo sobre la joven nieta de Grace Kelly

Camille Gottlieb nació el 15 de julio de 1998 y es la menor de los hijos de Estefanía de Mónaco, quien, a su vez, es la menor de los 3 hijos que tuvo Grace Kelly con Raniero III.

Al igual que Carolina de Mónaco, su hermana mayor, Estefanía supo ser noticia por sus extravagantes relaciones amorosas. Entre 1995 y 1996, por ejemplo, estuvo casada con Daniel Ducruet, el guardaespaldas con el que tuvo a sus primeros 2 hijos: Louis (1992) y Pauline (1994).

Tiempo más tarde, la hermana de Alberto II de Mónaco mantuvo una nueva relación con otro de sus guardaespaldas reales, en este caso Jean Raymond Gottlieb.

Fruto de esta relación nació Camille y, como sus padres nunca llegaron a casarse, la joven de 24 años no forma parte de la línea de sucesión al trono monegasco.

Camille Gottlieb: sus estudios, su trabajo y su vocación para concientizar

Se sabe que Camille estudió Ciencias de la Comunicación en Niza y que acumula trabajos en esta área, en la organización de eventos, y en el rubro del marketing.

Sin embargo, una de las cosas por las que más es conocida pasa por su vocación de servicio. Hace unos años fundó junto a unas amigas la organización Be Safe Mónaco, la cual busca generar conciencia acerca de los peligros que supone manejar bajo los efectos del alcohol.

En una entrevista con Point de vue, la joven explicó que siempre se sintió interesada en esta cuestión, y que el trágico fallecimiento de un conocido en un accidente de tránsito fue el detonante que la impulsó a movilizarse.

“Yo no bebo. Probé un poco de alcohol entre los 17 y los 18 años para hacer como todo el mundo, pero no es para mí. No me gusta. Odio la idea de perder el control”, confesó en diálogo con Isabelle Rivere.

La joven que llama la atención del mundo por su parecido con Grace Kelly reveló que creció viendo cómo su madre quedaba preocupada cada vez que sus hermanos mayores salían.

Acerca de estos, dijo que la relación que tienen es excelente y que juntos son como “los tres mosqueteros”. Para finalizar, expresó que ve a su madre como un ejemplo y un modelo a seguir: “Ni siquiera puedo decirte lo orgullosa que estoy de ella”, fueron sus palabras.